«Супернова»: Рецензия Киноафиши

Немолодая и очень любящая друг друга пара гомосексуалов Сэм (Колин Фёрт) и Таскер (Стэнли Туччи) отправляется в путешествие по Великобритании. Кажется, что у них всё замечательно. Но на самом деле у Таскера быстро прогрессирующая деменция: он забывает элементарные вещи, а скоро окончательно превратится в беспомощного ребёнка. Сэм хочет показать возлюбленному, что ещё не всё потеряно, и помочь ему снова полюбить жизнь. Но болезнь не остановить.

Достаточно одного взгляда на постер или трейлер фильма, чтобы понять, насколько трогательная и эмоциональная история развернётся на экране. Но «Супернова» не просто оправдает все ожидания. Уже после первой трети сюжета у любого достаточно эмпатичного зрителя буквально начнёт перехватывать дыхание, а в финале точно не обойдётся без слёз. Но при этом создателей фильма просто невозможно обвинить в желании выдавить эти самые слёзы. Наоборот, они раскрывают отношения героев максимально аккуратно и даже вежливо. Как могут только британцы.

Супернова

Конечно, в первую очередь, всё держится на исполнителях главных ролей. Красиво постаревшие Колин Фёрт и Стэнли Туччи уже давно доказали широту своего таланта, снимаясь в боевиках, комедиях и драмах. Но ни один из них ещё не выглядел на экране настолько ранимым. Причём актёры старательно избегают любого переигрывания. Они показывают отношения пары, которая вместе уже 20 лет, именно так, как это может быть в жизни: лёгкими касаниями, общением почти без слов, привычными для обоих партнёров движениями. Между персонажами чувствуется настоящая химия, им легко поверить, а потому сюжет кажется ещё более надрывным.

Каждый из героев по-своему смотрит на будущие события. Сэм пытается бороться, верит в будущее и просто надеется. А Таскер решил иначе. Странным образом он, кажущийся поначалу всё более беспомощным, теряющийся на дороге и неспособный прочитать свои же записки, должен помочь близкому человеку примириться с неизбежным. Герои быстро проскочат все стадии принятия горя и придут к самому важному — необходимости поддерживать друг друга, пусть даже это и тяжело для самого себя.

Супернова

Именно поэтому у них так меняются приоритеты. Хоть Сэм старательно игнорирует серьёзность болезни Таскера, видно, что все остальные заботы в жизни просто потеряли своё значение. Он хочет успеть подарить близкому как можно больше. Не событий и впечатлений, но эмоций и близости. Того единственного, что на самом деле важно.

Но фильм говорит вовсе не об ожидании смерти. Он о жизни и осознании себя. Недаром с самого начала проводится аналогия с угасающими звёздами: неизбежный процесс умирания становится символом если не перерождения, то вечной жизни, просто в другой форме. Теряя способность творить, писатель Таскер перестаёт быть собой. Он уже сейчас считает себя лишь оболочкой, поэтому для него не стоит вопроса «протянуть подольше», он лишь ищет возможность закончить всё достойно.

Если бы подобная история появилась, скажем, в Голливуде, у неё были бы все шансы превратиться в преувеличенную и противоестественную драму. И тогда она потеряла бы весь смысл. Но начинающий автор Гарри Макквин подал надрывную трагедию с типично британской сдержанностью и эстетикой. И потому она раскрылась в полной мере, без манипуляций и обмана.

Супернова

А ещё он взял великолепного оператора Дика Поупа — дважды номинанта на «Оскар» и создателя визуала к невероятному «Уильяму Тёрнеру». Поуп умеет снимать одновременно масштабно и камерно, хоть это и звучит противоречиво. Благодаря ему, «Супернова» обретает свой объём: невероятные пейзажи и бесконечные дороги Великобритании завораживают, от видов природы просто не оторваться. И в эту красоту вплетаются крупные планы обаятельных героев, которые за полтора часа станут почти родными.

Напоследок стоит оговориться, что в плане отношений героев фильм может смутить только самых закоренелых гомофобов. Усомниться в нежном их отношении друг к другу просто невозможно, а потому они сразу вызывают лишь тёплые чувства. Фёрт и Туччи отыгрывают очень живые роли, а режиссёр с оператором правильно расставляют акценты, заставляя зрителя задуматься о самой сути жизни и любви, а параллельно радуя его красотой кадра.