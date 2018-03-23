«Гонка века»: Рецензия Киноафиши

Большая мечта маленького человека

История Дональда Кроухёрста когда-то облетела весь мир. В 1968-ом газета «Sunday Times» объявляет о проведении беспрерывного кругосветного путешествия, и простой предприниматель Кроухёрст ввязывается в эту необыкновенную авантюру, рискуя всем, чтобы в ней поучаствовать. К загадочной биографии уже обращались советские кинематографисты – в 1986 году был снят фильм «Гонка века». Возможно, именно по этой причине новая картина Джеймса Марша носит аналогичное название в российском прокате, тогда как в оригинале оно звучит как «The Mercy» (в переводе на русский – благодать), что более точно характеризует общий посыл фильма.

Трейлер фильма «Гонка Века»

«Благодать» – последняя фраза в дневнике Дональда Кроухёрста, который он ввел на протяжении всего путешествия. Очевидно, что на протяжении долгих месяцев ему приходилось сталкиваться с непреодолимыми трудностями (это известно из его записей), но слово «благодать» усмиряет порывы жалости и вселяет веру в правильный исход. Так же вдохновенно прорывается эта фраза сквозь драму Джеймса Марша – неоднозначную историю человека, которого одинаково сложно назвать и «неудачником», и «героем».

Кадр из фильма «Гонка Века»

Ну, а начинается все с большой мечты. Сначала это миниатюрная яхта в макете за стеклом, который рассматривает толпа детей. Потом настоящее небольшое судно, на котором любит кататься семья Кроухёрста по выходным. Яхта растет вместе с желанием главного героя – и вот эскиз плавучего сооружения, выглядывающий из тетрадки Дональда, поражает всех своей замысловатой функциональностью – к несчастью, вживую он будет выглядеть несколько иначе. Кроухёрст давно занимается изобретательством, небольшой бизнес по продажам им же придуманных навигаторов – его заработок. Загоревшись идеей отправиться в путешествие, он собирает команду людей. Они должны воплотить его рисунок в реальную яхту с многочисленными диковинными штуками, которые по плану помогут герою выиграть гонку и забрать денежный приз.

Кадр из фильма «Гонка Века»

Как было на самом деле – никто не знает, но некоторые источники утверждают, что путешествие и было запланировано для того, чтобы выбраться из долгов. Но для героя фильма Марша деньги – не генеральная цель, а приятный бонус, которым можно порадовать свою семью. Уставший от обыденности жизни, Кроухёрст рефлексирует по поводу потерянного времени. Задаваясь вопросом, что я сделал в своей жизни, он не находит на него ответа, а единственные приятные воспоминания, то и дело всплывающие в его сознании, связаны только с его женой и детьми. Его идею о кругосветном плавании считают сумасшедшей, но для маленького человека Дональда Кроухёрста – это последняя попытка вырваться из собственного мира и заявить о себе миру большому, поэтому он готов продать дом, залезть в огромные долги и рискнуть всем, что у него есть.

Кадр из фильма «Гонка Века»

Кроухёрст торопится начать плавание быстрей, последствия очевидны – яхта не готова и начинает разваливаться уже через несколько дней. Когда Дональд понимает, что гонку выиграть невозможно, он идет на еще большую авантюру, которая впоследствии станет решающей для его дальнейшей судьбы. Исполнитель главной роли Колин Фёрт как всегда убедителен на экране. Лицо актера часто снято крупным планом – он играет блистательный моноспектакль в открытом море, буквально теряя силы и старея на глазах у зрителя. Когда Джеймс Марш рисует галлюцинации в воспаленном воображении героя – Фёрт подхватывает перемену и становится неузнаваемым.

Кадр из фильма «Гонка Века»

Режиссер продолжает традицию своего знаменитого фильма «Вселенная Стивена Хокинга» и уделяет большую часть сюжета «Гонки века» отношениям супругов. Вновь жена главного героя – сильная женщина, ставшая поддержкой и опорой своего мужа. Она не противится странной мечте Кроухёрста, который собирается оставить ее одну с тремя детьми больше, чем на полгода. Ведь даже будучи по разные стороны суши и океана, супруги будут общаться мысленно. Для режиссера любовь – это абсолют, в ней все сплетается воедино, и она определенно и есть главный смысл. Роль Клэр сыграла прекрасная Рэйчел Вайс. По-английски сдержанная и мудрая, она очень изящно смотрится в кадре. Дополнительную красоту несет в себе музыка Йохана Йоханнссона, это одна из последних работ композитора, скоропостижно скончавшегося в феврале этого года.

Кадр из фильма «Гонка Века»

Фильм так же уделяет большое внимание прессе, шире – общественности, давящей на главных героев во имя получения собственной выгоды. И по отношению к этому у создателей байопика много иронии, начиная c фразы: «Разве можно сочетать электрон и электричество в одном предложении?» и заканчивая указанием главного редактора написать о Кроухёрсте всего в пятистах словах, которые увеличатся до тысячи, как только он станет им более интересен. Понять поступки Дональда Кроухёрста – сложно, решить для себя, кем же он был – тоже. Но эта противоречивая история оставляет после себя самое главное – чувство благодати.

Варвара Цыпина В российском прокате с 22 марта 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Гонка Века»