«Курск»: Рецензия Киноафиши

До российского проката кое-как доплыл «Курск», новый фильм Томаса Винтерберга. Датский режиссер два десятка лет назад прогремел «Торжеством», за которое получил Приз жюри в Каннах, но уже давно не занимается ничем провокационным и радикальным. Его интерпретация трагедии, случившейся в августе 2000 года, могла получиться смелым политическим и эстетическим высказыванием, но вышло все с точностью наоборот.

Затонувшая подлодка К-141 тогда вписалась в ряд других катастроф, произошедших с Россией в начале нулевых. Действия властей заслужили критику со стороны журналистов (вспомним увольнение Сергея Доренко с ОРТ, легендарный ответ Путина на вопрос Ларри Кинга).

Спустя много лет к ней обращается интернациональный киносостав ― датчанин Винтерберг, француз-продюсер Люк Бессон, американец-сценарист Роберт Родат, номинант на «Оскар» за текст «Спасти рядового Райана». Основано все на книге британского журналиста Роберта Мура «Время умирать». Российская сторона от производства предпочла отстраниться.

Российские подводники отправляются в очередной рейс, перед этим хорошенько погуляв на свадьбе. Живут они бедно (чтобы купить алкоголь на праздник, главный герой Михаил Аверин закладывает часы), но особых претензий не имеют. Погружение станет последним ― в одном из отсеков «Курска» происходит взрыв, а спасти бравых моряков никто не успеет.

«Курск»

Российская сторона раз за разом отправляет к подлодке ведро с гайками, которое ни на что не способно. Помощь зарубежных коллег принять отказывается ― бояться показаться слабыми и разгласить военные тайны. Когда согласятся, то станет уже поздно.

Вся критика государственной слабости и каменных официальных лиц сводится к тому, что бравый британский офицер Дэвид Расселл (Колин Ферт) долбится в закрытую дверь, а старый русский адмирал Владимир Петренко (Макс фон Сюдов) пытается сделать вид, что все в порядке. Вышестоящих лиц как будто бы не существует. Что вдвойне странно, учитывая, что Михаила Аверина играет бельгиец Маттиас Шонартс, внешне удивительно похожий на Путина. Очевидный кастинговый провал ― и нежелание международного скандала.

Но даже если принять мягкий и некритичный характер фильма как часть режиссерского и сценарного замысла, то лучше от этого он не становится. «Курску» отчаянно не хватает эстетического нерва и изящного стиля. Вместо надсадной трагедии нам предлагают почти сухой нарратив, который при желании легко извлекается из статьи Википедии. На контрасте с поистине мастерски написанным и сыгранным мини-сериалом «Чернобыль» смотреть это скучно, а местами и вовсе невыносимо.

Очевидная пошлость преследует фильм Винтерберга с самого начала ― сын Аверина задерживает дыхание под водой, лобовая и топорная метафора. Когда подлодка отправится в последний рейс, ребенок с пророческим выражением лица будет наблюдать за погружением. Рамка кадра при этом расширится ― и останется такой до момента трагической гибели моряков. Зачем? Этот прием, наивный и неработающий, можно легко отсечь; фильм при этом не потеряет ровным счетом ничего.

Режиссерская и сценарная часть изрядно хромают, поэтому вся надежда остается только на актеров. И тут ― очередной промах. Именитый состав (кроме вышеперечисленных, тут есть еще и Леа Сейду, играющая жену Аверина) будто что-то задолжал создателям фильма и обязан был сыграть в «Курске», но никакого энтузиазма на их лицах не найти.

Ферт с каменным лицом играет хорошего парня (без ярких эмоциональных моментов), фон Сюдов выступает в роли персонализированного, но безликого государственного зла, Сейду давит слезу. Лучше всего здесь выглядит Шонартс, хотя его заслуги признавать трудно ― мы видим в его лице нереализованного Путина и сразу чувствуем горечь от того, что актерское сходство остается растраченным попусту. Это же можно сказать и про весь «Курск» сразу ― это вроде бы признание героизма настоящих жертв трагедии, но сделанное таким будничным и официозным тоном, что его ценность нивелируется мгновенно. В конце фильма сын Аверина отказывается жать руку адмиралу на похоронах отца ― пустое соболезнование не заслуживает никакой ответной реакции. Именно так российскому зрителю стоит реагировать на «Курск» Томаса Винтерберга.

Марат Шабаев