Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Колин Ферт
Награды
Награды и номинации Колина Ферта
Colin Firth
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Колина Ферта
Оскар 2011
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA 2010
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Best Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2009
Лучший актер
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2002
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667