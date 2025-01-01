Меню
Киноафиша Персоны Колин Ферт Награды

Награды и номинации Колина Ферта

Colin Firth
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Best Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2009 Венецианский кинофестиваль 2009
Лучший актер
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2002 MTV Movie & TV Awards 2002
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999 Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997 Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
