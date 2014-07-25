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Магия лунного света Магия лунного света
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Magic in the Moonlight

Магия лунного света, 2014

2014 / США
6.9 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Любовная история англичанина и загадочной девушки, выдающей себя за медиума.
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Стэнли Кроуфорд — известный фокусник-иллюзионист, взявший китайский псевдоним Вэнь Лин Су. По просьбе друга он едет во Францию, чтобы устроить «сеанс разоблачения черной магии»: вывести на чистую воду молодую аферистку, использующую спиритизм как средство втираться сажать на крючок богатых клиентов…

  • Действие фильма происходит в 1928 году.
  • В касте три обладателя «Оскара» — Колин Ферт, Эмма Стоун, Марсия Гэй Харден, и один номинант — Джеки Уивер.
  • Эмма Стоун считает, что Дайан Китон, долгое время снимавшаяся в ранних фильмах Вуди Аллена, оказала большое влияние на ее творчество.
  • Сценический образ Стэнли — отсылка к Чунг Лин Су, псевдониму Уильяма Эллсуорта Робинсона (1861-1918), много лет популярного в США и Европе фокусника. Он тоже пытался разоблачить спиритуалистов и даже написал об этом книгу в 1898 году. Главное отличие состоит в том, насколько тщательно мужчины защищают свою китайскую личность. В этом фильме люди, кажется, знают о подлинной личности Кроуфорда. Робинсон жил как Чанг, никогда не ломая образ на публике. Его застрелили 24 марта 1918 года. «Боже мой, в меня стреляли!» — его последние слова были первыми английскими, сказанными им на сцене за 19 лет.
  •  Персонаж водит Ford Model A 1930 года выпуска в 1928.

Действие разворачивается в 20-е годы прошлого века во Франции. Молодой англичанин приезжает на Лазурный Берег с целью разоблачить жуликов, орудующих в городе. Но загадочной мошенницей оказывается прекрасная девушка, в которую «сыщик» влюбляется без памяти.

6.9 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 12 августа 2021
Премьера в мире 25 июля 2014
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Вуди Аллен
Вуди Аллен
В ролях
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Колин Ферт
Колин Ферт
Хамиш Линклэйтер
Хамиш Линклэйтер
Марша Гей Харден
Марша Гей Харден
Джеки Уивер
Джеки Уивер
Все актеры и съемочная группа
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Магия лунного света
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Морская 12 февраля 2016, 12:11
А я люблю ходить на А.Вуди. На этот фильм в выходные дни билеты нужно было бронировать заранее.
Утром на вечер билеты нельзя уже было купить.Значит… Читать дальше…
Toporock 12 февраля 2016, 12:11
Че никто не ходил на Вуди?? Фрог ты че, стареешь?? Идем\нет?
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