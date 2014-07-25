Магия лунного света, 2014

Стэнли Кроуфорд — известный фокусник-иллюзионист, взявший китайский псевдоним Вэнь Лин Су. По просьбе друга он едет во Францию, чтобы устроить «сеанс разоблачения черной магии»: вывести на чистую воду молодую аферистку, использующую спиритизм как средство втираться сажать на крючок богатых клиентов…
Действие разворачивается в 20-е годы прошлого века во Франции. Молодой англичанин приезжает на Лазурный Берег с целью разоблачить жуликов, орудующих в городе. Но загадочной мошенницей оказывается прекрасная девушка, в которую «сыщик» влюбляется без памяти.
Утром на вечер билеты нельзя уже было купить.Значит… Читать дальше…