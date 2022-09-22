Меню
Барракуда - второй дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Барракуда. Второй дублированный трейлер

Барракуда. Второй дублированный трейлер

Дата публикации: 7 сентября 2022
Барракуда – В преступном мире все содрогаются от имени «Барракуда». Он — настоящий профессионал своего дела. Но когда жертвой мафии становится невинная 15-летняя девочка, он идет против всех правил и направляет всю ярость на своих же работодателей.
Yana Mylnikova 22 сентября 2022, 23:48
Оценка
Фильм понравился
Концовка трогательна
Сюжет понятен
22 сентября 2022, 23:48 Ответить
5.8 Барракуда
Барракуда боевик, триллер, 2022, США
