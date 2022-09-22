Меню
Трейлеры
Барракуда. Второй дублированный трейлер
Барракуда. Второй дублированный трейлер
Дата публикации: 7 сентября 2022
Барракуда
– В преступном мире все содрогаются от имени «Барракуда». Он — настоящий профессионал своего дела. Но когда жертвой мафии становится невинная 15-летняя девочка, он идет против всех правил и направляет всю ярость на своих же работодателей.
Развернуть
Yana Mylnikova
22 сентября 2022, 23:48
Фильм понравился
Концовка трогательна
Сюжет понятен
22 сентября 2022, 23:48
