Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Антонио Бандерас
Награды
Награды и номинации Антонио Бандераса
Antonio Banderas
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Антонио Бандераса
Оскар 2020
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 2019
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999
Golden Lion
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Лучший поцелуй
Номинант
Most Desirable Male
Номинант
Most Desirable Male
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Most Desirable Male
Номинант
Берлинале 2007
Кинотеатры "Европа"
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров
Как Саурон прокормил орков: раскрываем состав армейского меню Мордора
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667