Черная бабочка, 2017

«Чёрная бабочка» - это второй фильм в карьере актёра, сценариста и режиссёра Брайана Гудмана («Что тебя не убивает»). В главных ролях в его картине сыграли Джонатан Риз Майерс («Матч Поинт», «Август Раш», «Из Парижа с любовью»), Антонио Бандерас («Отчаянный», «Четыре комнаты»), Пайпер Перабо («Бар «Гадкий койот»), Абель Феррара («Плохой лейтенант», «Зависимость») и другие.
В центре сюжета фильма «Чёрная бабочка» окажется писатель по имени Пол. В последнее время его дела совсем не клеятся, и свои неудачи герой топит в алкоголе. Его новый роман отвергает издатель, поэтому он всё больше погружается в отшельничий образ жизни. Но однажды он отправляется в небольшое придорожное кафе, где ввязывается в потасовку. Спасает Пола случайный знакомый, которого он приглашает заночевать в своём домике. Неожиданно новый товарищ предлагает отличную идею для книги, но свою личность он так и не раскрывает. Единственное, что известно писателю, это то, что на теле незнакомца красуется татуировка - чёрная бабочка.
- Свой последний и на тот момент единственный фильм режиссёра Брайан Гудман («Что тебя не убивает») снял в 2008 году
- Режиссёр Брайан Гудман появлялся как актёр в следующих известных картинах: «Мюнхен», «Поединок», «Поймай меня, если осмелишься»
- Фильм «Чёрная бабочка» является ремейком одноимённой картины 2008 года
Пол — писатель, живущий в одиноком домике на отшибе. В последнее время его дела идут не очень: заказчик забраковал его последнюю книгу, а сам он пытается забыть о неудачах с помощью алкоголя. Однако жизнь отшельника резко меняется, когда он встречает незнакомца, помогающему ему избежать потасовки в придорожном кафе. Узнав, что незнакомец путешествует налегке, Пол предлагает тому остановиться у него на ночлег. Незнакомец неожиданно проявляет интерес к писателю и предлагает новый сюжет для его книги. Но кто он такой, и что означает загадочная татуировка в виде черной бабочки на его теле…