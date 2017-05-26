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Черная бабочка Черная бабочка
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Black Butterfly

Черная бабочка, 2017

2017 / США
6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Чёрная бабочка» - это второй фильм в карьере актёра, сценариста и режиссёра Брайана Гудмана («Что тебя не убивает»). В главных ролях в его картине сыграли Джонатан Риз Майерс («Матч Поинт», «Август Раш», «Из Парижа с любовью»), Антонио Бандерас («Отчаянный», «Четыре комнаты»), Пайпер Перабо («Бар «Гадкий койот»), Абель Феррара («Плохой лейтенант», «Зависимость») и другие.

В центре сюжета фильма «Чёрная бабочка» окажется писатель по имени Пол. В последнее время его дела совсем не клеятся, и свои неудачи герой топит в алкоголе. Его новый роман отвергает издатель, поэтому он всё больше погружается в отшельничий образ жизни. Но однажды он отправляется в небольшое придорожное кафе, где ввязывается в потасовку. Спасает Пола случайный знакомый, которого он приглашает заночевать в своём домике. Неожиданно новый товарищ предлагает отличную идею для книги, но свою личность он так и не раскрывает. Единственное, что известно писателю, это то, что на теле незнакомца красуется татуировка - чёрная бабочка.

- Свой последний и на тот момент единственный фильм режиссёра Брайан Гудман («Что тебя не убивает») снял в 2008 году

- Режиссёр Брайан Гудман появлялся как актёр в следующих известных картинах: «Мюнхен», «Поединок», «Поймай меня, если осмелишься»

- Фильм «Чёрная бабочка» является ремейком одноимённой картины 2008 года

 

Пол — писатель, живущий в одиноком домике на отшибе. В последнее время его дела идут не очень: заказчик забраковал его последнюю книгу, а сам он пытается забыть о неудачах с помощью алкоголя. Однако жизнь отшельника резко меняется, когда он встречает незнакомца, помогающему ему избежать потасовки в придорожном кафе. Узнав, что незнакомец путешествует налегке, Пол предлагает тому остановиться у него на ночлег. Незнакомец неожиданно проявляет интерес к писателю и предлагает новый сюжет для его книги. Но кто он такой, и что означает загадочная татуировка в виде черной бабочки на его теле…

6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 июня 2017
Премьера онлайн 26 мая 2017
Премьера в мире 26 мая 2017
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Брайан Гудман
Брайан Гудман
В ролях
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
Пайпер Перабо
Пайпер Перабо
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Абель Феррара
Абель Феррара
Николас Аарон
Николас Аарон
Все актеры и съемочная группа
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Черная бабочка
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Наша рецензия
В Испании Пабло Лопес (Антонио Бандерас) был уважаемым писателем. Его первый опубликованный рассказ получил положительные отзывы критиков, последующие за ним книги становились бестселлерами. Пабло заметили в Голливуде, по его роману решили снять фильм и позвали работать в Штаты сценаристом. О блистательном прошлом и разочаровании в «Фабрике грез» он рассказывает новому знакомому Джеку (Джонатан Риз Майерс),  жалуясь на отсутствие вдохновения, денег и одиночество. Жена ушла от…
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