Черная бабочка, 2017

«Чёрная бабочка» - это второй фильм в карьере актёра, сценариста и режиссёра Брайана Гудмана («Что тебя не убивает»). В главных ролях в его картине сыграли Джонатан Риз Майерс («Матч Поинт», «Август Раш», «Из Парижа с любовью»), Антонио Бандерас («Отчаянный», «Четыре комнаты»), Пайпер Перабо («Бар «Гадкий койот»), Абель Феррара («Плохой лейтенант», «Зависимость») и другие.

В центре сюжета фильма «Чёрная бабочка» окажется писатель по имени Пол. В последнее время его дела совсем не клеятся, и свои неудачи герой топит в алкоголе. Его новый роман отвергает издатель, поэтому он всё больше погружается в отшельничий образ жизни. Но однажды он отправляется в небольшое придорожное кафе, где ввязывается в потасовку. Спасает Пола случайный знакомый, которого он приглашает заночевать в своём домике. Неожиданно новый товарищ предлагает отличную идею для книги, но свою личность он так и не раскрывает. Единственное, что известно писателю, это то, что на теле незнакомца красуется татуировка - чёрная бабочка.