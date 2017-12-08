«Цепной пес»: Рецензия Киноафиши

Трое на складе, не считая собаки

К зданию общественных складов подъезжает машина. В ней три преступника, сейф и мертвый водитель. Ограбление пошло не по плану, и их уже разыскивает полиция. Банда решает отсидеться и по возможности вскрыть сейф до приезда заказчика. Обследуя местность, грабители обнаруживают бойцовского пса, готового убить каждого на своем пути. Пытаясь противостоять обезумевшему животному, они ищут выход из сложившейся ситуации. Обсуждают, кто из них кошатник, а кто собачник, делятся историями из своих богатых биографий. Тем временем к складам направляется полицейский патруль, чтобы обследовать территорию.

Кадр из фильма «Цепной пес»

Фильм начинается от первого лица - того самого пса, который в дальнейшем окажется самым страшным сном случайно забредших на склад грабителей. Создатели в целом довольно-таки долго сохраняют интригу и пугают зрителей за счет того, что не показывают пса (без Хичкока в наше время никуда), мы видим лишь тени и итог его «работы». К оператору проекта Зорану Поповичу нужно внимательно приглядеться - даже для такой картины, как «Цепной пес», он нашел множество визуальных приемов, которые сделали ее более насыщенной и неожиданной. При условии, что создатели не стали пользоваться бу-моментами, которые идеально укладывались в концепцию. Видимо, планы были иными: фильм, особенно первой своей половиной, очень напоминает оригинальную «Пилу» Джеймса Вана, благодаря нелинейности повествования и нагнетанию истории. А масштабностью - звездную «Перестрелку» Бена Уитли, там сюжет тоже развивался в основном в ангаре, и удачно использовались образы главных героев.

Кадр из фильма «Цепной пес»

Конечно, основной интерес у зрителей вызовут сыгравшие в «Цепном псе» актеры. Эдриан Броуди, отказываясь от работы в блокбастерах, ищет себя в небольших авторских проектах. Джона Малковича здесь мало - у него всего один достойный монолог. Актер, как обычно это бывает, частенько перетягивает на себя «одеяло», благодаря своей мимике и харизме. А младший из успешной и талантливой семьи Калкиных Рори продолжает свой путь через независимые картины, дающие ему поле для экспериментов. Появляется здесь и Антонио Бандерос - его немного, зато он все чаще возвращается на экране к образам крутых парней со стволами, которые ради своей выгоды готовы идти по головам. У создателей картины странное чувство юмора, но, видимо, «Цепному псу» только этого и надо, чтобы немного растормошить и раззадорить публику. Самое умилительное в картине - история про трюфели, рассказанная героем Эдриана Броуди. Музыка частенько действует на нервы и будто отбивает ритм сердца пса. Он, несмотря на увечья и травмы, нанесенные во время собачьих боев, монотонно выслеживает людей, чтобы они больше не смели делать ему больно. А иногда звуки исчезают, чтобы публика могла вместе с героями замереть от ужаса из-за возможной встречи с чем-то неизвестным за следующим углом.

Кадр из фильма «Цепной пес»

Картина «Цепной пес» - это сложно выстроенная история из драмы и триллера. Где знаменитым актерам дается возможность проявить себя, а зрителям - посмотреть на разные породы собак, которые используются людьми в совершенно разных целях. Фильм увлекает публику раздвоенной историей. И происхождением пса ДеНиро - без аналогии с «Бешеным быком» Мартина Скорсезе здесь вряд ли смогли обойтись, огромный стаффордшир уж очень напоминает, чисто физически, Роберта «наше всё» Де Ниро в лучшие годы. И попыткой группы бандитов избежать наказания. А на десерт здесь есть классные истории из жизни грабителей, каждая из которых делает из героев настоящих людей, которым легко сопереживать и можно найти в их характерах и поступках что-то близкое. Хотя нельзя не согласиться с создателями, особенно учитывая первые финальные титры, посвященные псу Молли, которого режиссер назвал своим учителем, - все-таки животные здесь достойны всех эмоций зрителей. Ведь люди всегда в ответе за тех, кого приручили, какими бы они ни выросли и чтобы ни стали творить.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 7 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Цепной пес»