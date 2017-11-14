«Обет молчания»: Рецензия Киноафиши

Курс начинающего стоика от Бандероса

Фрэнк так и не доехал до школьного шоу талантов на выступление дочери: задержался на работе а после – в пробке. Приехав в школу он обнаружил, что все уже закончилось, а его родные поехали праздновать к подруге дочери. Фрэнк в очередной раз посадил на детскую кровать игрушку с привычным «прости» и занялся привычными делами, дожидаясь возвращения семьи. Раздался звонок в дверь, но, вместо Сью и Оливии на пороге стояли полицейские с печальной вестью о смерти дочери и жены. Спустя несколько дней расследования статус дела сменился на «не раскрытое». Фрэнк, вдохновившись философией стоицизма Аврелия, решает, что пора перестать страдать и начинать действовать. А именно: искать и наказывать преступника, раз правоохранительные органы умывают руки.

Кадр из фильма «Обет молчания»

И все это мы уже видели и еще не раз увидим; чего стоит один только «Иностранец» с Джеки Чаном, который предвещает нам повторение данной завязки. Из того, что уже было, – «Время убивать», «Макс Пэйн», «7 дней», «Законопослушный гражданин». Теперь и Бандерас присоединился к череде мстящих отцов. Вот только он размахивает не кулаками и пистолетами, а сковородками и книжкой «Размышлений» Марка Аврелия, по тезисам которого фильм поделен на пять частей. В глазах Бандераса не огонь неистовой жажды мести и не брутальность готового умирать и быть убитым во имя благого дела. Вынужденный молчать практически большую часть фильма актер своего персонажа наделил страданием, моральным сломом и подавленностью, а также тяжелым взглядом уборщика, которым не пренебрегает орудовать по поводу и без.

Кадр из фильма «Обет молчания»

Здесь нет интересных юридических нюансов, как во «Времени убивать», хотя Фрэнк - адвокат; напротив, он завязывает со своей деятельностью, разочаровавшись в силе слов. Зато довольно много корреляций с «Максом Пэйном»: Анна, русская мафия, маячащий где-то поблизости полицейский. Правда, Фрэнку, в отличие от Макса, приходится искать впотьмах, цепляясь за каждую ниточку, которая могла бы привести его к виновным в смерти родных. Персонаж Бандераса слишком добр для Бруно Хемеля из «7 дней»: даже пройдя долгую дорогу на пути к истинному виновнику происшествия, Фрэнк настолько проникается философией стоицизма, что лучшей местью для него оказывается поступить иначе, чем его противник.

Кадр из фильма «Обет молчания»

Причина, приведшая к смерти Сью и Оливии, – основная интрига фильма. Не сказать, что она оказалась оригинальной: об этом легко можно догадаться, едва в руки даются карты работы Фрэнка, раскрывается начальный ход его мысли. Впрочем, философия стоицизма настолько увлекает в процессе повествования, что об этом легко забывается: слишком уж хорошо Айзек Флорентайн прописал путь становления своего персонажа. Не вызывает претензий его мотивация, а невероятная удачливость Бандераса, из-за которой улики так и текут ему в руки то в виде симпатичной медсестры, то в виде пса-ищейки, вполне может быть объяснена харизмой персонажа. Не просто так ведь ему удавалось дела выигрывать и преступников оправдывать.

Кадр из фильма «Обет молчания»

Однако ни приятная, насыщенная философией красная нить повествования, ни сочетание драмы и умеренного количества экшн-сцен не смогли исправить того, что «Обет молчания», как и ожидалось, оказался приятным, но одноразовым произведением. После просмотра не возникает соблазна пересмотреть фильм, как было с «Островом проклятых», чтобы насладиться сложной игрой актеров и увидеть то, что не замечалось ранее. Впрочем, этот факт нисколько не умаляет достоинств «Обета молчания» как неплохого драматического произведения с элементами боевика и триллера.

Потапова Галина

Фильм в российском прокате с 23 ноября 2017

Расписание и покупка билетов на фильм «Обет молчания»