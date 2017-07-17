«Охранник»: Рецензия Киноафиши

Последний герой боевика снова в деле

Видимо, главный тренд 2017 года — спасение девочек стареющими сильными мужчинами с сединой в бороде. Совсем рядом с уже ставшим мировой легендой «Логаном» на экраны вышел фильм канадского режиссёра Алена Дерошера «Охранник», в котором уже немолодой Антонио Бандерас, по подобию знаменитого Росомахи, готов пожертвовать жизнью ради защиты ребёнка. Бандерас играет бывшего военного офицера, который, уйдя в отставку, долгое время не может найти себе работу. Не ладятся дела и в семье — жена и дочь живут отдельно в другом штате, а он уже впадает в депрессию и готов взяться за любую самую непривлекательную и низкооплачиваемую работу.

Кадр из фильма «Охранник»

Казалось бы, улыбается хоть какая-то тень удачи — его нанимают в команду ночных охранников торгового центра в криминальном районе. Но тут же, совсем рядом, начинает разворачиваться другая история. При перевозке девочки, ставшей свидетелем крупного преступления, на кортеж ФБР нападают бандиты. Все агенты погибают, но ребёнку удаётся сбежать. Конечно же, она оказывается в том самом торговом центре, где началась первая смена главного героя. Теперь пятерым охранникам предстоит противостоять вооружённой до зубов банде, чтобы защитить жизнь одной девочки.

Кадр из фильма «Охранник»

В целом сюжет картины кажется явной отсылкой в сторону классических боевиков от «Коммандо» до «Крепкого орешка», когда смелый и ловкий военный справляется с превосходящими силами зла, да и Антонио Бандерас, некогда сыгравший не в одном подобном фильме, до сих пор демонстрирует отличную физическую форму. Хотя здесь в сценарий добавили более модную на сегодня депрессию и усталость, более ярко контрастирующую с «рывком» стареющего героя для спасения других. Практически всё действие происходит либо в самом торговом центре, либо вокруг него. Злодеев, предводителя которых отлично играет Бен Кингсли, будут заманивать в остроумные ловушки и гонять по закоулкам здания, а потом на сцену выйдет сам Бандерас и будет укладывать врагов одного за другим, используя для этого их же оружие, подручные предметы или просто руки и ноги.

Кадр из фильма «Охранник»

При наличии всех необходимых составляющих, которые когда-то обеспечивали успех боевикам, в этом фильме есть довольно много «смазанных» моментов. Возможно, именно они и оставили картину в тени более интересных релизов. Личная трагедия героя вроде и есть, и ей даже проникаешься, но многое приходится додумывать самому зрителю, будто персонаж не до конца прописан. Динамики и экшн-сцен тоже достаточно: есть и плохой парень с топором, прыгающий по стенам, и гонка на мотоцикле по торговому центру, и неплохие драки и перестрелки, и даже эффектный выезд по маслу с пистолетами. Но эти моменты больше занимают вторую половину фильма. А в первой очень уж не хватает подготовки, ведь задумка отличная: несколько человек придумывают разнообразные ловушки из того, что есть в магазинах. Кто-то добывает лук, кто-то умеет собирать бомбы, кто-то догадывается пустить ток на решётки. Этой части можно было уделить больше времени, отняв его у не очень впечатляющих диалогов и не совсем понятных отношений внутри команды.

Кадр из фильма «Охранник»

Конечно же, особой интриги и неожиданных поворотов ожидать не стоит. Кто погибнет, а кто выживет, понятно практически с самого начала, а хэппи-энд просто неизбежен. Но не для того снимают и смотрят такие боевики. Так что, тем, кто уже пересмотрел все фильмы из видеосалонов девяностых со Шварценеггером, Сталлоне, Брюсом Уиллисом и прочими героями прошлых лет, будет приятно снова окунуться в атмосферу детства. Услышать стереотипные «У нас тут гости» или «Не стреляй — он мой» и посмотреть на неплохо срежиссированные драки и перестрелки, злодея, стоящего неподвижно в самом центре мясорубки, и героя, который всегда встанет на ноги после любого удара или выстрела.

Хромов Алексей

В российском прокате с 3 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Охранник»