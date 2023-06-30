«Индиана Джонс и колесо судьбы»: Рецензия Киноафиши

В конце 1970-х Джордж Лукас и Стивен Спилберг задумали сделать свою бондиану, но по образу и подобию наивных приключенческих сериалов середины XX века, коими голливудские мэтры засматривались в детстве. Так появился один из самых известных киногероев золотой эры блокбастеров, безошибочно узнаваемый зрителем по одному только силуэту.

После красивого ухода Индианы Джонса и его отца в закат многие смирились с тем фактом, что время археолога прошло, а любые попытки реанимировать кинофраншизу заведомо обречены на провал. И когда в нулевые Спилберг все же вернул постаревшего профессора на большой экран, в восторге остались немногие: одни сетовали на обилие компьютерной графики, другие потешались над нелепостью происходящего в кадре, некоторым же попросту осточертели карикатурные злодеи. Казалось, ну теперь-то уж точно все, да и финал «Королевства хрустального черепа» на это недвусмысленно намекал. Шляпа была символически передана Джонсом сыну, вот только поклонникам персонаж не приглянулся, да и карьера Шайа ЛаБафа пошла под откос семимильными шагами. Удивительно, но даже после такого фиаско Спилберг решил не останавливаться, впрочем, уступив режиссерское кресло Джеймсу Мэнголду. Перед постановщиком, который зарекомендовал себя кинокомиксом «Логан» и гоночным байопиком «Ford против Ferrari», стояла почти что невыполнимая задача: привнести в сагу нечто новое и при этом сохранить ее дух. Справился ли он? Вполне!

Индиана Джонс и колесо судьбы

1969 год. Одинокий Инди преподает в Нью-Йорке, но уже без какого-либо энтузиазма, а о его подвигах никто толком и не помнит. Еще бы, кому какое дело до живущего прошлым ворчуна, когда астронавты США прямо сейчас покоряют Луну. Невзгоды, очевидно, подкосили побитого жизнью авантюриста, регулярно подливающего виски в утренний кофе. Но горечи о былых ошибках и упованию на старость уделяется около десяти минут, так как практически сразу после выхода на пенсию старика втягивают в очередное приключение.

На стороне зла, конечно же, нацисты. И не абы какие, а те, с которыми профессору доводилось сражаться еще на закате Второй мировой. О том противостоянии подробно рассказывается во вступительной экшен-сцене — вероятно, лучшей во всем фильме. Ради феноменального пролога кудесники из Lucasfilm взаправду повернули время вспять, омолодив Харрисона Форда при помощи модной технологии. Вышло настолько естественно, что даже пугает. И если тот же «Ирландец» Мартина Скорсезе смотрелся так, словно к великовозрастным актерам приклеили молодые лица, то здесь факт обработки забывается через минуту: боевые сцены с Индианой Джонсом будто бы отыскали в архивах киностудии, где они собирали пыль с 80-х. Кстати, омоложению подвергся не только американский археолог, но и его нынешний соперник, немецкий физик Юрген Фоллер, сыгранный Мадсом Миккельсеном. Впервые судьба сталкивает их в 1944 году, в разгар освобождения Европы союзниками. Инди и его британский коллега Бэзил Шоу (Тоби Джонс) проникают в логово национал-социалистической партии, чтобы выкрасть Копье Лонгина, но вскоре обнаруживают реликвию посерьезнее — подлинное изобретение Архимеда, как водится, дарующее своему хозяину сверхъестественную силу. Тем же ископаемым жаждет обладать и Фоллер, однако первый раунд за Джонсом.

Индиана Джонс и колесо судьбы

Спустя четверть века враги сталкиваются во второй раз. Макгаффин тот же, но теперь за ним охотится еще и Хелена, дочь покойного Бэзила и крестница Инди, промышляющая нелегальной торговлей артефактами. Роль дерзкой аферистки исполнила британка Фиби Уоллер-Бридж, звезда сериала «Дрянь». Между ней и Харрисоном Фордом действительно возникает химия, тогда как на их словесных перепалках держится весь юмор картины. И да, по сути, Уоллер-Бридж заменила собой одиозного ЛаБафа, героя которого авторы задним числом убили на войне во Вьетнаме. Столь же лихо сценаристы избавились и от Мэрион (Карен Аллен), с которой Джонс за кадром опять разошелся, но при этом возвратили на экран Саллаха (Джон Рис-Дэвис) и подсунули юного компаньона а-ля «Храм судьбы». Словом, сделали все возможное, чтобы воссоздать атмосферу оригинальной трилогии. И им, в общем и целом, удалось. Перед нами все та же сказка с каскадом невероятных трюков и минимумом смысла. Инди непрерывно движется вперед на любых видах транспорта, будь то крыша поезда, марокканский тук-тук или рассекающий небеса нацистский бомбардировщик, преодолевая одно препятствие за другим. 80-летний Форд вновь утер нос скептикам, наглядно продемонстрировав, что возраст авантюрам не помеха. Условный сюжет требуется исключительно для того, чтобы кое-как скреплять эффектные шоустопперы с его участием между собой, — так в «Индиане Джонсе» было всегда, а большего, пожалуй, и не нужно.

Индиана Джонс и колесо судьбы

После неплохого, но явно недотягивавшего до уровня предыдущих частей «Королевства хрустального черепа» любимый герой получил тот финал, которого заслуживает. Если бы первые фильмы об «Индиане Джонсе» снимали сегодня, то, скорее всего, примерно так бы они и выглядели. Безусловно, режиссер Мэнголд выступил скорее как наемный рабочий, старательно и более чем убедительно копирующий спилберговский стиль, между тем сценарий, пусть и написанный новой командой (с Мэнголдом во главе), от и до следует шаблону сорокалетней давности. Однако ж, если формула по-прежнему работает, зачем изобретать велосипед?