«Отпетый мачо»: Рецензия Киноафиши

Рок-звёзды против шпионов

Бывшая рок-звезда Генри (Антонио Бандерас) спокойно живёт с женой Шейлой (Ольга Куриленко), давно уже не пишет песни и занимается исключительно тем, что лежит на диване, пьёт пиво и вспоминает о былых заслугах. Однако жена уговаривает его съездить в Чили — на историческую родину. Несмотря на то, что он на самом деле из Лондона, а историю с Чили придумал только для популярности, герой соглашается. Но по приезду Генри хочет всё так же лежать на пляже (хоть в Чили и зима). Шейла в одиночку отправляется на экскурсию, где её тут же похищают местные пираты, требуя выкуп. Герой не против заплатить, для рок-звезды сумма не слишком большая, однако тут вмешивается отдел ФБР по борьбе с терроризмом, запрещая идти на поводу у преступников. И Генри предстоит самому как-то спасать жену, хоть ему и совершенно лень.

Кадр из фильма «Отпетый мачо»

С самого начала картины возникают довольно странные ощущения. Режиссёр Саймон Уэст не раз отмечался в крупномасштабном кино. Он снял множество известных фильмов, от «Воздушной тюрьмы» и классической «Лары Крофт» до «Живой мишени» и «Механика». И крайне удивительно, что он занялся проектом, значительная часть которого и шутками и костюмами скорее напоминает скетчи из Saturday Night Live, чем полноценное кино. Абсолютно все персонажи фильма — дураки и недотёпы. Бандерас играет архитипичную постаревшую рок звезду из группы, пишущей песни в стиле коллектива Steel Panther: исключительно о сексе и половых органах. Он не умеет считать, не разбирается в финансах, беспробудно пьёт и даже ленится сам выкинуть телевизор в окно. Представители ФБР выискивают террористические организации в любом преступлении, чем по факту только мешают. И даже сами пираты так же нелепы, и совершенно не знают как нужно себя вести.

Кадр из фильма «Отпетый мачо»

Весь юмор построен исключительно на небольших гэгах и скетчах, обыгрывающих образы персонажей: бессмысленные метафоры агентов, пошлые шутки наёмника, который должен помочь Генри, прошлое музыканта. Разбавляется это всё сценками вроде поездки главного героя по улице на чемодане с деньгами или беготни его помощника со свёрнутой набок шеей. Но если не вдумываться, то некоторые моменты действительно забавные. А большинство «музыкальных» шуток, возможно, оценят как раз те, кто сам был связан с музыкой. Истории о том, как рок-звёздам рассказывают о прошедшем мировом турне (потому что они сами его не помнят) или шутки о бас-гитаристах наверняка им придутся по вкусу. Хотя в этом плане есть немало более удачных примеров. Как минимум можно вспомнить «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся» от Энди Сэмберга и его друзей по Lonely Island.

Кадр из фильма «Отпетый мачо»

Искать хоть какую-то художественную идею в «Отпетом мачо» лучше не пытаться, её там просто нет. Сюжет даже не тянет на полноценную комедию. Разве что, если очень постараться, можно провести некоторые пародийные параллели с историей из фильма «Все деньги мира». Там героиня всеми силами пыталась найти деньги для выкупа, здесь же Генри удивляется, что просят «всего лишь» миллион долларов, но ему просто не дают их заплатить. Но, конечно, это несколько притянутые ассоциации. По факту в картине есть только Бандерас в странном парике, менее известные актёры в комедийных образах-масках и довольно хороший громкий саундтрек в стиле старого хард-рока. Под конец же можно насладиться и пением самого Бандераса в клипе с намёком на Болливуд. Вообще финал заставляет ещё раз понять, что идей на полноценный фильм катастрофически не хватало. Пытаясь изобразить что-то вроде пародии на сцену после титров, в картину добавляют ещё несколько совершенно необоснованно затянутых скетчей, имеющих мало отношения к основному сюжету. И только с ними фильм едва дотягивает до полутора часов хронометража.

Алексей Хромов

В российском прокате с 15 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Отпетый мачо»