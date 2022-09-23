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Киноафиша Рецензии «Барракуда»: Рецензия Киноафиши

«Барракуда»: Рецензия Киноафиши

23 сентября 2022 10:37
«Барракуда»: Рецензия Киноафиши

Антонио Бандерас в роли бандита, у которого пробуждается сердце.

 

Опытный «решала» Куда (Антонио Бандерас), отсидев в тюрьме, возвращается к своей деятельности под началом криминальной авторитетки Эстелль (Кейт Босуорт). Он не особо раскаивается во всем, что делал ранее, но хочет восстановить отношения с дочкой, которая тем не менее отвергает откинувшегося папашу. Расстроенный отец замещает тоску по дочке своеобразно: решает взять под опеку пятнадцатилетнюю Билли (Золи Григгс), которая одна слоняется по улицам Майами. Но очень скоро Золи кто-то похищает, и Куда намерен в этом разобраться. Параллельно с этим юный боец без правил по кличке Стрей («Бродяга», вестимо, играет Моджиан Ариа) пытается найти себе место в подполье Города порока. Опытный Куда берет его в «ученики».

Кажущийся по трейлеру боевиком, «Барракуда» – скорее, очередной триллер о жутких нравах ночного Майами. Экшена в фильме не так много, и он по большей части отложен на концовку. Большую часть времени картина рассказывает о сложных взаимоотношениях двух главных героев.

Куда и Стрей – странноватая пара, которая удивительным образом обладает химией. Что-то в них есть от Джесси Пинкмана и Уолтера Уайта, не даром Ариа похож на грубоватую и не столь юморную версию Аарона Пола: он уважает Куду, но его хмурый и агрессивный нрав сильно мешает ему.

«Барракуда»: Рецензия Киноафиши
Барракуда

Для Бандераса Куда не самая сложная актерская задача, его харизмы достаточно, чтобы, особо не напрягаясь, выдать брутальный и мощный образ. Нет никаких сомнений, что Куда прожил так долго не просто так. В то же время драматизм и некоторая грубая сентиментальность персонажа также вписывается в образ, не выбиваясь, а подчеркивая брутальность героя. Но в смертельно опасном море ночного Майами много других хищников, например выделяющаяся на втором плане Эстелль в исполнении Кейт Босворт. Австралийская актриса разбавляет ярким и зловещим образом свои относительно «вегетарианские» последние роли.

Для режиссера Ричарда Хьюза это первый опыт в полнометражном кино, до этого он заслужил признание как режиссер рекламы. Визуальная ориентированность видна в его стиле – приморский город играет яркими неоновыми красками, не терпит полутонов и любит контрасты. Это яркое, немного мрачное кино.

«Барракуда»: Рецензия Киноафиши
Барракуда

«Барракуда» – показательный пример не требовательного к своему зрителю крепкого жанрового кино. Эта картина может понравиться любителям суровых мужских боевиков и, конечно, неравнодушным к таланту Антонио Бандераса.

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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