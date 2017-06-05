«Черная бабочка»: Рецензия Киноафиши

Сценарное мастерство с Бандерасом

В Испании Пабло Лопес (Антонио Бандерас) был уважаемым писателем. Его первый опубликованный рассказ получил положительные отзывы критиков, последующие за ним книги становились бестселлерами. Пабло заметили в Голливуде, по его роману решили снять фильм и позвали работать в Штаты сценаристом. О блистательном прошлом и разочаровании в «Фабрике грез» он рассказывает новому знакомому Джеку (Джонатан Риз Майерс), жалуясь на отсутствие вдохновения, денег и одиночество. Жена ушла от него, а симпатичная риелторша Лора (Пайпер Перабо) не ведется на неловкий флирт затворника. И, кажется, Джек знает, как помочь сценаристу, но методы его жестоки и навязчивы.

Кадр из фильма «Черная бабочка»

Брайан Гудман, больше известный как актер и снявший до «Черной бабочки» одну полнометражную ленту, взялся за ремейк одноименного французского фильма 2008 года. Психологическая схватка между писателем и незнакомцем, ворвавшимся в его жизнь, в новой интерпретации разворачивается в интерьерах американского захолустья. Замкнутое пространство, двое мужчин, у каждого из которых есть свои секреты, эффектная блондинка, умная и наивная, – ингредиенты для триллера в «Черной бабочке» есть в избытке. Но Гудману не удается удерживать напряжение на протяжении всего фильма. Неожиданные повороты сюжета у него подчас выходят несколько неуклюже и скомкано.

Кадр из фильма «Черная бабочка»

Маски с оказавшихся под одной крышей людей срываются не сразу, но очень резко. История в фильме переиначивается дважды, и изысканности в смене аспекта здесь нет. Зато длительная игра в «кошки-мышки» дает возможность проявить себя актерам. Броманс между Антонио Бандерасом и Джонатаном Риз Майерсом, конечно, не назовешь ни волнительным, ни напряженным, ни утонченным или изящным. Он достаточно грубый, разбавленный присутствием неловких сцен и таких же реплик, поэтому его проблески так ощутимы. Майерс временами выдает животное остервенение и маниакальную тягу к контролю, Бандерас мазохистски подыгрывает ему.

Кадр из фильма «Черная бабочка»

Отсылка к «Сиянию» Стенли Кубрика намекает с первых минут фильма на зачарованность безумием, одержимость литературой и историями, необычными, жесткими, самозабвенно тонущими в пульсирующем кровавом потоке. «Черная бабочка» заманивает творческими муками пишущего человека, поисками вдохновения, но не стоит ее сравнивать с гением Кубрика: лента Брайана Гудмана лишь отдает дань почтения культовому фильму и не претендует на то, чтобы даже оставаться в его тени. «Черная бабочка» сдерживает ту мощь образов и безумия, с которыми «Сияние» срасталось. Работа Гудмана располагается в другой плоскости и с изюминкой в виде интеллектуальных притязаний служит развлечением для зрителя.

Кадр из фильма «Черная бабочка»

«Черная бабочка» отдаленно напоминает прошлогодних «Экстрасенсов» (реж. Афонсо Пойарт) с Энтони Хопкинсом и Колином Фарреллом. Структурно оба фильма держатся на недосказанностях, которые сами же и объясняют, зависят от мастерства актеров, способных перекрыть ученический пафос и отвлечь от подчеркнутой красоты картинки. Лента Гудмана слишком старается понравиться, увлечь и перебарщивает с обманами ожиданий, словно ничего, кроме приевшихся трюков, предлагать не хочет и сама не замечает, какое богатство находится у нее в руках. Фильм, завязанный на очевидной лжи, мечтающей казаться правдой и растягивающей минуты притворства, на доминировании и сладостном подчинении, на заигрывании с кинематографом и бессознательным, иронично и поверхностно относится к той магии, к которой стал причастен и которая, вопреки всем неловкостям «Черной бабочки», все же заявляет о своем присутствии.

Елена Громова

В российском прокате с 8 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Черная бабочка»