Цепной пес, 2017

Фильм «Цепной пес» - это новый проект Пола Солета («Город монстров», «Грэйс»). В его картине сыграли именитые актёры, среди которых Антонио Бандерас («Чёрная бабочка», «Отчаянный», «Четыре комнаты»), Джон Малкович («На линии огня», «Опасные связи»), Эдриан Броуди («Пианист», «Пиджак», «Поезд на Дарджиллинг: Отчаянные путешественники») и другие.

В центре сюжета криминального триллера «Цепной пес» окажутся трое преступников. Однажды по случайному стечению обстоятельств они оказываются взаперти на одном заброшенном складе. А охраняет их бойцовский пёс по кличке ДеНиро.