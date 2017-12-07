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Цепной пес Цепной пес
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Bullet Head

Цепной пес, 2017

2017 / Болгария
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Трое преступников против бойцовского пса
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Цепной пес» - это новый проект Пола Солета («Город монстров», «Грэйс»). В его картине сыграли именитые актёры, среди которых Антонио Бандерас («Чёрная бабочка», «Отчаянный», «Четыре комнаты»), Джон Малкович («На линии огня», «Опасные связи»), Эдриан Броуди («Пианист», «Пиджак», «Поезд на Дарджиллинг: Отчаянные путешественники») и другие.

В центре сюжета криминального триллера «Цепной пес» окажутся трое преступников. Однажды по случайному стечению обстоятельств они оказываются взаперти на одном заброшенном складе. А охраняет их  бойцовский пёс по кличке ДеНиро.

- Фильм «Цепной пес» является болгарским, однако актёры разговаривают на английском

- Монтажёр Джош Этье в третий раз работает у режиссёра Пола Солета. До этого они сотрудничали на фильмах «Город монстро» и «Неупокоенная»

- Оператор Зора Попович до выхода фильма «Цепной пес» трижды сотрудничал с Полом Солетом. Это были фильмы «Город монстро», «Неупокоенная» и «Грэйс»

- Режиссёр Пол Солет также является автором сценария фильма «Цепной пес»

Даже у самого верного дела возможны разные варианты завершения. Матерые преступники, по наводке пытаясь обчистить полицейский склад, оказываются в ловушке с разъяренным сторожевым псом по кличке ДеНиро. Счастливый финал кажется все более призрачным...

 

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 декабря 2017
Премьера онлайн 8 марта 2018
Премьера в мире 7 декабря 2017
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Пол Солет
Пол Солет
В ролях
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Джон Малкович
Джон Малкович
Ори Феффер
Ори Феффер
Александра Дину
Александра Дину
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Цепной пес 3 постера
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Цепной пес
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К зданию общественных складов подъезжает машина. В ней три преступника, сейф и мертвый водитель. Ограбление пошло не по плану, и их уже разыскивает полиция. Банда решает отсидеться и по возможности вскрыть сейф до приезда заказчика. Обследуя местность, грабители обнаруживают бойцовского пса, готового убить каждого на своем пути. Пытаясь противостоять обезумевшему животному, они ищут выход из сложившейся ситуации. Обсуждают, кто из них кошатник, а кто собачник, делятся историями из своих богатых…
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анатолий верягин 11 декабря 2018, 15:49
фильм комедия а вот пес тупой противно смотреть что сделали с немцем
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12 голосов
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