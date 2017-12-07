Цепной пес, 2017

Фильм «Цепной пес» - это новый проект Пола Солета («Город монстров», «Грэйс»). В его картине сыграли именитые актёры, среди которых Антонио Бандерас («Чёрная бабочка», «Отчаянный», «Четыре комнаты»), Джон Малкович («На линии огня», «Опасные связи»), Эдриан Броуди («Пианист», «Пиджак», «Поезд на Дарджиллинг: Отчаянные путешественники») и другие.
В центре сюжета криминального триллера «Цепной пес» окажутся трое преступников. Однажды по случайному стечению обстоятельств они оказываются взаперти на одном заброшенном складе. А охраняет их бойцовский пёс по кличке ДеНиро.
- Фильм «Цепной пес» является болгарским, однако актёры разговаривают на английском
- Монтажёр Джош Этье в третий раз работает у режиссёра Пола Солета. До этого они сотрудничали на фильмах «Город монстро» и «Неупокоенная»
- Оператор Зора Попович до выхода фильма «Цепной пес» трижды сотрудничал с Полом Солетом. Это были фильмы «Город монстро», «Неупокоенная» и «Грэйс»
- Режиссёр Пол Солет также является автором сценария фильма «Цепной пес»
Даже у самого верного дела возможны разные варианты завершения. Матерые преступники, по наводке пытаясь обчистить полицейский склад, оказываются в ловушке с разъяренным сторожевым псом по кличке ДеНиро. Счастливый финал кажется все более призрачным...