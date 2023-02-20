Все еще свободны: 10 актеров и актрис старше 50 лет, которые никогда не были в браке

Личная жизнь голливудских знаменитостей проходит под прицелами фотокамер. Красивые, талантливые, богатые и популярные – разумеется, ни у кого из известных актеров не возникает проблем с вниманием противоположного пола. Многие из них сочетались браком по несколько раз и имеют детей от разных партнеров. И все же даже в Голливуде есть люди, ни разу не слышавшие звона свадебных колоколов. Кто-то предпочел семье искусство и карьеру, кто-то не хочет идти к алтарю из философских соображений, а на ком-то и вовсе как будто лежит венец безбрачия. Вы удивитесь, но эти 10 знаменитых красавчиков и красавиц дожили до 50+ лет, так и не надев на палец кольцо!

Джерард Батлер, 53 года

Сложно поверить, но звезда «Призрака оперы», «300 спартанцев» и «Рок-н-рольщика» к своему уже немалому для актера возрасту ни разу не побывал в браке! Ему удалось «увернуться» от таких потрясающих невест, как Наоми Кэмпбелл, Камерон Диаз, Дженнифер Энистон, Эшли Грин и Морган Браун… причем от последней аж два раза! Дошло до того, что женщина поставила ему ультиматум: или они идут под венец, или она отправляется туда с кем-нибудь другим. Как мы видим, угроза на Батлера почему-то не подействовала! Сам Джерард объясняет свое безбрачие тем, что он слишком сильно вживается в каждый образ. Мужчина начинает испытывать к партнерше по съемкам те же чувства, что его герой, а потом разочаровывается в реальной женщине. При этом он мечтает найти ту единственную, с которой вместе встретит старость, но произойдет это, по его мнению, «само собой» и точно не на съемках.

Джерард Батлер

Вайнона Райдер, 51 год

Актриса, продюсер, звезда фильмов Тима Бертона, «Эпохи невинности», «Черного лебедя» и «Очень странных дел», обладательница десятков престижных кинопремий и именной звезды на голливудской Аллее славы… но при всем при этом 51-летняя Вайнона до сих пор не нашла свою судьбу! В 90-х и нулевых женщина встречалась с Мэттом Дэймоном, Крисом Нотом, Киану Ривзом и даже чуть было не стала супругой голливудского секс-символа Джонни Деппа. Но свадьба сорвалась, а расставание погрузило звезду в продолжительную клиническую депрессию. Сейчас Вайнона взяла себя в руки и продолжила попытки построения отношений, но некоторые опасения в ее сердце все же остались. В одном из интервью она призналась, что «предпочла никогда не побывать замужем, чем несколько раз развестись».

Вайнона Райдер

Джаред Лето, 51 год

Джаред – настоящий секс-символ и рок-звезда, перед обаянием которого не устоит ни одна девушка. За свою тридцатилетнюю карьеру он успел обзавестись «Оскаром», «Золотым глобусом», наградой Американской гильдии киноактеров и собственной суперпопулярной альтернативной группой Thirty Seconds to Mars… в общем, всем, о чем только может мечтать мужчина, кроме супруги! Кандидатками были и роковая красавица Скарлетт Йоханссон, и самая известная блондинка Пэрис Хилтон, и топ-модель Катарина Дамм, но ни одни отношения не привели ни к чему серьезному. Сам Лето не сваливает расставания на судьбу и несовпадение характеров, а честно признается, что не готов взять на себя ответственность, которой требует семья. Кстати, лучший друг Джареда – еще один знаменитый голливудский холостяк Леонардо ДиКаприо, но у Лео все еще есть шанс найти вторую половину до «полтинника».

Джаред Лето

Люси Лью, 54 года

Глядя на стройную, подтянутую и свежую Люси, сложно поверить, что ей уже давно перевалило за 50. Но факт остается фактом: несмотря на огромный талант и потрясающую генетику, актриса уже не молода и все еще одинока. Роли Линг Во в сериале «Элли Макбил», Алекс Мандэй в «Ангелах Чарли» и О-Рен Ишии в «Убить Билла» сделали экзотичную восточную красавицу мировой знаменитостью. Но свою личную жизнь она свято оберегает от чужих глаз и языков. В разные годы папарацци видели ее с режиссером Заком Хелмом, актером Джорджем Клуни и даже с украинским боксером Владимиром Кличко. Однако сейчас звезда одна растит сына Рокуэлла Ллойда, зачатого в лаборатории, и не собирается искать ему отца. Актриса заявляет, что суррогатное материнство стало для нее «наилучшим и даже, возможно, единственным решением».

Люси Лью

Аль Пачино, 82 года

Конечно, этот список был бы неполным без абсолютной легенды. Звезда «Крестного отца», «Лица со шрамом» и «Запаха женщины» разменял девятый десяток, но остался верен своему одиночеству. Аль Пачино вырастил дочь от преподавательницы актерского мастерства Яны Тэррант и близнецов от актрисы Беверли Д’Анджело, но «окольцевать» его так и не смогли ни матери его детей, ни партнерша по съемкам Дайан Китон. В 2007 году мужчина познакомился со страстной аргентинкой Люсилой Сола. Она буквально вернула немолодого актера в юность и вскружила ему голову. Аль даже прилюдно объявил, что не исключает возможности свадьбы с этой женщиной. Однако, как мы сегодня видим, и в этих отношениях что-то пошло не так.

Аль Пачино

Патрисия Каас, 56 лет

56-летняя певица и актриса Патрисия Каас до сих пор выглядит почти как девочка! Эта утонченная и хрупкая француженка по праву считается олицетворением женской красоты. Когда-то роман Патрисии с Аленом Делоном обсуждал весь мир. Затем она прожила шесть счастливых лет с композитором из Бельгии Филиппом Бергманом. Но замуж Каас не пошла по собственному решению. Она считает себя чрезмерно успешной и состоявшейся для брачных уз. Мол, настоящий мужчина никогда не потерпит жизни в тени такой супруги, «а слабак не нужен и даром». Так что вариантов, похоже, не остается.

Патрисия Каас

Оуэн Уилсон, 54 года

А этот голливудский красавец оказался чрезмерно чувствительным и восприимчивым для семейной жизни. Роли в фильмах «Полночь в Париже», «Отель «Гранд Будапешт», «Марли и я» и «Ночь в музее», множество успешных сценарных и продюсерских работ принесли ему славу, но не уверенность в себе. В нулевых Уилсон был страстно влюблен в актрису Кейт Хадсон, а после расставания с ней попал в больницу в тяжелом состоянии из-за попытки суицида. С тех пор Оуэн, видимо, решил завязать с попытками построить семью. При этом он воспитывает троих детей от разных женщин: сына от бывшей подруги Джейд Дуэлл, дочь от Лайлы Араньи Уилсон и сына от своего личного тренера Кэролайн Линдквист. На маленькие алименты или недостаток внимания ни одна из женщин не жалуется.

Оуэн Уилсон

Дайан Китон, 77 лет

А вот и самая знаменитая бывшая пассия вышеупомянутого Аль Пачино. Блистательная американская актриса, кинорежиссер и продюсер тоже осталась «старой девой», чего не скажешь по ее извечной улыбке и позитивному настрою. Обладательница «Оскара» и «Золотого глобуса», звезда шедевров Вуди Аллена и трилогии «Крестный отец», а также счастливая мать двоих сыновей – и зачем такой женщине кольцо на пальце? Сама Дайан признается, что ей нравится «играть с мужчинами», но перспектива совместного проживания с кем-то из них «всегда приводила ее в ужас».

Дайан Китон

Мэттью Перри, 53 года

Помните милого и нерешительного шутника Чендлера из легендарного сериала «Друзья»? Как выясняется, купидон оказался жесток к Мэттью Перри, как и сама судьба. В его биографии приключилось несколько неудачных романов, но найти истинное счастье актеру к 53 годам так и не удалось. В 90-е он встречался с актрисой Ясмин Блит, затем стал очередной «жертвой» сердцеедки Джулии Робертс, которая явилась на съемочную площадку «Друзей» и с первого взгляда покорила Мэттью. Позже мужчина пытался построить любовь с актрисой Лиззи Каплан и даже обручился с литературным агентом Молли Гурвиц. Но до свадьбы дело так ни разу и не дошло. Не так давно Перри перенес тяжелую болезнь, из-за чего неконтролируемо худел и набирал вес. К счастью, операция решила проблему и, по словам самого актера, «изменила его отношение к жизни». Возможно, исцеление поспособствует и новому витку в личной жизни звезды.

Мэттью Перри

Опра Уинфри, 69 лет

И наконец, последняя в списке (но отнюдь не последняя по значимости!) незамужняя голливудская дива. Опра – это не просто имя, это бренд! Конечно, в первую очередь Уинфри – успешная телеведущая и правозащитница, но на ее счету и немало сильных драматических ролей в кино: «Цветы лиловых полей», «Американская девушка», «Королева сахарных плантаций», «Излом времени» и т.д. Сегодня Опре почти 70, она ни разу не побывала замужем, но, по ее собственному признанию, ни о чем не жалеет. Еще бы! Эта женщина – первая темнокожая миллиардерша в истории и одна из самых влиятельных людей если не мира, то как минимум Америки. Неудивительно, что под венец ее не особенно тянет. Правда, в 1986 году она все же приняла предложение руки и сердца от бизнесмена Стедмана Грэма, но сразу же засомневалась и отменила свадьбу.

«Я поняла, что на самом деле не стремилась к браку. Да, я хотела, чтобы мне сделали предложение, хотела знать, что я достойна стать его женой. Но я не хотела жертв, которые являются неотъемлемой частью брака», – объяснила Опра позже в одном из интервью.