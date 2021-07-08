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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл
Naomi Campbell
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Наоми Кэмпбелл
Naomi Campbell
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Дата рождения
20 мая 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Наоми Кэмпбелл
Родилась 22 мая 1970 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Наоми Кэмпбелл
Красотка на всю голову
комедия
2018, США
7.0
По ту сторону дороги
драма
2010, Бразилия / Уругвай
6.0
Нараспашку
документальный
1995, США
7.0
Рапсодия Майями
комедия, мелодрама
1995, США
6.0
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Статьи о персоне
Модная битва: Белла Хадид повторила платье Наоми Кэмпбелл 19-летней давности
Знаменитая модель покорила кинофестиваль в Каннах.
Написать
8 июля 2021 09:35
Инсайдеры проговорились об отце ребенка Наоми Кэмпбелл: «Поможет ей растить дочь»
Знаменитость накануне объявила о рождении первенца.
Написать
20 мая 2021 10:19
Мама 50-летней Наоми Кэмпбелл высказалась о рождении первенца у дочери: «Слишком долго ждала»
Топ-модель призналась, что нет большей любви, чем та, которую она испытывает к своему ангелу.
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20 мая 2021 09:15
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