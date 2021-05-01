Цветы лиловые полей, 1985

Действие фильма происходит в начале XX века в небольшом городке в штате Джорджия, где еще сильны вековые традиции прежнего уклада южных штатов. В центре картины - жизнь героини Силии, чье стремление найти себя в мире, закрытом для нее, превращается в триумф жестокости, которую преодолела любовь, и боли, которую затмила радость.

В первый раз мы встречаемся с Силией, когда ей 14 лет, и она беременна... от своего отца. Дальнейшее действие картины повествует о сложной судьбе героини, которая на своем жизненном пути познала много бед и лишений, прежде чем смогла обрести независимость.