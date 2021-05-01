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Цветы лиловые полей
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The Color Purple

Цветы лиловые полей, 1985

1985 / США
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Действие фильма происходит в начале XX века в небольшом городке в штате Джорджия, где еще сильны вековые традиции прежнего уклада южных штатов. В центре картины - жизнь героини Силии, чье стремление найти себя в мире, закрытом для нее, превращается в триумф жестокости, которую преодолела любовь, и боли, которую затмила радость.

В первый раз мы встречаемся с Силией, когда ей 14 лет, и она беременна... от своего отца. Дальнейшее действие картины повествует о сложной судьбе героини, которая на своем жизненном пути познала много бед и лишений, прежде чем смогла обрести независимость.

7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 32 минуты
Год выпуска 1985
Премьера онлайн 1 мая 2021
Премьера в мире 16 декабря 1985
Возраст 16+
Постер фильма Цветы лиловые полей 2 постера
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