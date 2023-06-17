Дэниэл Рэдклифф прокомментировал свое возможное участие в сериале по «Гарри Поттеру»

Весной этого года студия Warner Bros. Discovery официально анонсировала масштабный сериал по мотивам книжного цикла про Гарри Поттера. Проект сервиса Max станет полным перезапуском франшизы о юном волшебнике и его друзьях, поэтому в нем будет представлен обновленный актерский состав.

В недавнем интервью Deadline своими мыслями о предстоящей перезагрузке поделился Дэниэл Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в серии полнометражных фильмов.

Рэдклифф заявил, что не появится в шоу даже в формате камео — он просто не видит в этом смысла:

«Сомневаюсь, что появлюсь там. Исходя из того, что я читал о сериале, они готовят тотальную перезагрузку, поэтому было бы странно, если бы я внезапно появился в нем. Считаю, что Гарри Поттеру всегда было суждено стать кем-то вроде Шерлока Холмса, которого играют разные актеры. Наверняка где-то в мире сейчас сидит восьмилетний мальчишка, чья жизнь через пару лет кардинально изменится. Такие вот у меня мысли».

Ожидается, что каждый сезон фэнтезийного сериала будет охватывать одну из семи книг цикла. Премьера ожидается в 2025 или 2026 году.