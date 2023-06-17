Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мальдивы подождут" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Дэниэл Рэдклифф прокомментировал свое возможное участие в сериале по «Гарри Поттеру»

Дэниэл Рэдклифф прокомментировал свое возможное участие в сериале по «Гарри Поттеру»

17 июня 2023 10:54
Дэниэл Рэдклифф прокомментировал свое возможное участие в сериале по «Гарри Поттеру»

Актер сравнил юного волшебника с Шерлоком Холмсом.

Весной этого года студия Warner Bros. Discovery официально анонсировала масштабный сериал по мотивам книжного цикла про Гарри Поттера. Проект сервиса Max станет полным перезапуском франшизы о юном волшебнике и его друзьях, поэтому в нем будет представлен обновленный актерский состав.

В недавнем интервью Deadline своими мыслями о предстоящей перезагрузке поделился Дэниэл Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в серии полнометражных фильмов.

Рэдклифф заявил, что не появится в шоу даже в формате камео — он просто не видит в этом смысла:

«Сомневаюсь, что появлюсь там. Исходя из того, что я читал о сериале, они готовят тотальную перезагрузку, поэтому было бы странно, если бы я внезапно появился в нем. Считаю, что Гарри Поттеру всегда было суждено стать кем-то вроде Шерлока Холмса, которого играют разные актеры. Наверняка где-то в мире сейчас сидит восьмилетний мальчишка, чья жизнь через пару лет кардинально изменится. Такие вот у меня мысли».

Ожидается, что каждый сезон фэнтезийного сериала будет охватывать одну из семи книг цикла. Премьера ожидается в 2025 или 2026 году.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Что смотреть на выходных: «Чёрное зеркало», боевик с Крисом Хемсвортом и спин-офф «Ходячих мертвецов» Что смотреть на выходных: «Чёрное зеркало», боевик с Крисом Хемсвортом и спин-офф «Ходячих мертвецов» Читать далее 16 июня 2023
Елизавета Боярская правит Российской империей в трейлере сериала «Великая. Золотой век» Елизавета Боярская правит Российской империей в трейлере сериала «Великая. Золотой век» Читать далее 17 июня 2023
Чистый кинематографический адреналин: появились первые отзывы о «Тайлере Рейке 2» Чистый кинематографический адреналин: появились первые отзывы о «Тайлере Рейке 2» Читать далее 16 июня 2023
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля TUDUM Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля TUDUM Читать далее 18 июня 2023
Дэниэл Рэдклифф прокомментировал свое возможное участие в сериале по «Гарри Поттеру» Дэниэл Рэдклифф прокомментировал свое возможное участие в сериале по «Гарри Поттеру» Читать далее 17 июня 2023
Технологические пророчества: 6 явлений, которые предсказал сериал «Чёрное зеркало» Технологические пророчества: 6 явлений, которые предсказал сериал «Чёрное зеркало» Читать далее 15 июня 2023
Два отличных эпизода из пяти: критики оценили шестой сезон «Черного зеркала» Два отличных эпизода из пяти: критики оценили шестой сезон «Черного зеркала» Читать далее 16 июня 2023
Более мрачная и зрелая киновселенная Marvel: появились отзывы о сериале «Секретное вторжение» Более мрачная и зрелая киновселенная Marvel: появились отзывы о сериале «Секретное вторжение» Читать далее 15 июня 2023
Медработники борются с коронавирусом в финальном трейлере «Дыхания» с Ириной Горбачевой Медработники борются с коронавирусом в финальном трейлере «Дыхания» с Ириной Горбачевой Читать далее 16 июня 2023
Лили Гладстоун переживает утрату в трейлере поэтичного роуд-муви «Неизвестная страна» Лили Гладстоун переживает утрату в трейлере поэтичного роуд-муви «Неизвестная страна» Читать далее 16 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше