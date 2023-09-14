Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я БОГИНЯ" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Продюсер сериала о Гарри Поттере обещает «более глубокое погружение в книги»

Продюсер сериала о Гарри Поттере обещает «более глубокое погружение в книги»

14 сентября 2023 15:30
Продюсер сериала о Гарри Поттере обещает «более глубокое погружение в книги»

У многосерийного перезапуска до сих пор нет авторской группы.

Весной этого года корпорация Warner Bros. Discovery и стриминговый сервис Max официально объявили о планах выпустить масштабный сериал по «Гарри Поттеру», однако с того момента никаких значимых новостей по поводу шоу не поступало. В свежем номере журнала Total Film штатный продюсер фэнтезийной франшизы Дэвид Хейман, сейчас занятый продвижением «Вонки» с Тимоти Шаламе, прокомментировал текущий статус новой экранной адаптации книжной серии Джоан Роулинг.

По словам Хеймана, в настоящий момент у перезапуска даже нет закрепленных сценаристов. Несмотря на отсутствие привлеченной авторской группы, кинематографист настроен оптимистично и надеется, что многосерийный формат поможет в полном объеме охватить многочисленные события из оригинальных книг:

«Если говорить про «Гарри Поттера», то сейчас все только на начальном этапе. Мы даже не успели привлечь сценаристов. Еще рановато. Но я надеюсь, что получится нечто по-настоящему особенное, что даст нам возможность осуществить в сериале более глубокое погружение в книги».

Предполагается, что на каждый из семи романов саги про волшебников будет выделено по одному сезону. Производственные сроки сериала еще не озвучены, но ожидается, что премьера состоится или в конце 2025 года, или в 2026 году.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
В России легально выйдут новинка Гая Ричи, ремейк «Ворона» и другие крупные фильмы В России легально выйдут новинка Гая Ричи, ремейк «Ворона» и другие крупные фильмы Читать далее 15 сентября 2023
Леонардо ДиКаприо разрывается между долгом и любовью в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Леонардо ДиКаприо разрывается между долгом и любовью в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 13 сентября 2023
Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2» Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2» Читать далее 14 сентября 2023
Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века Читать далее 14 сентября 2023
Вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино» Вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино» Читать далее 13 сентября 2023
Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»? Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»? Читать далее 14 сентября 2023
Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной истории Генри Шугара» Уэса Андерсона Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной истории Генри Шугара» Уэса Андерсона Читать далее 14 сентября 2023
Вуди Аллен представляет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Великая ирония» Вуди Аллен представляет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Великая ирония» Читать далее 14 сентября 2023
«Улетный микс» Ганна и меломанство Тарантино: 5 режиссеров с крутым музыкальным вкусом «Улетный микс» Ганна и меломанство Тарантино: 5 режиссеров с крутым музыкальным вкусом Читать далее 14 сентября 2023
Джон Дэвид Вашингтон оказывается в эпицентре войны с ИИ в финальном трейлере «Создателя» Джон Дэвид Вашингтон оказывается в эпицентре войны с ИИ в финальном трейлере «Создателя» Читать далее 14 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше