Продюсер сериала о Гарри Поттере обещает «более глубокое погружение в книги»

У многосерийного перезапуска до сих пор нет авторской группы.

Весной этого года корпорация Warner Bros. Discovery и стриминговый сервис Max официально объявили о планах выпустить масштабный сериал по «Гарри Поттеру», однако с того момента никаких значимых новостей по поводу шоу не поступало. В свежем номере журнала Total Film штатный продюсер фэнтезийной франшизы Дэвид Хейман, сейчас занятый продвижением «Вонки» с Тимоти Шаламе, прокомментировал текущий статус новой экранной адаптации книжной серии Джоан Роулинг.

По словам Хеймана, в настоящий момент у перезапуска даже нет закрепленных сценаристов. Несмотря на отсутствие привлеченной авторской группы, кинематографист настроен оптимистично и надеется, что многосерийный формат поможет в полном объеме охватить многочисленные события из оригинальных книг:

«Если говорить про «Гарри Поттера», то сейчас все только на начальном этапе. Мы даже не успели привлечь сценаристов. Еще рановато. Но я надеюсь, что получится нечто по-настоящему особенное, что даст нам возможность осуществить в сериале более глубокое погружение в книги».

Предполагается, что на каждый из семи романов саги про волшебников будет выделено по одному сезону. Производственные сроки сериала еще не озвучены, но ожидается, что премьера состоится или в конце 2025 года, или в 2026 году.