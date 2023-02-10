Тайна за семью печатями: 10 интересных фактов о Хогвартсе, которых не было в фильмах

Мир чародейства и волшебства, созданный Джоан Роулинг, радует поклонников уже более 20 лет. После выхода книг сняли серию невероятно популярных фильмов, а вселенную продолжают расширять. При этом экранная версия мира магии отличается от книжной, а Роулинг не раз вносила дополнения в свое детище в виде интересных фактов для поклонников. Самое значимое и волшебное место во вселенной «Гарри Поттера» – это, конечно, школа Хогвартс. Однако в фильмах было освещено далеко не все. В честь выхода игры Hogwarts Legacy, действие которой разворачивается в в школе чародейства и волшебства в XIX веке, рассказываем вам о некоторых фактах о Хогвартсе, не упоминавшихся в кино.

Магглы не могут видеть школу

Волшебная школа, куда поступают все дети, имеющие магические способности, в возрасте 11 лет, на самом деле скрыта от глаз магглов – обычных людей. Случайно наткнуться на здание не получится, хоть и точное местоположение его неизвестно. Даже если кому-то посчастливится дойти до того самого места, он наткнется на руины и табличку, которая советует держаться подальше. По некоторым данным, Хогвартс находится где-то в Шотландии. Детей, которые родились в семье магглов со способностями, навещают профессора школы, чтобы провести разъяснительную беседу в том числе с их близкими. По этой причине Хогвартс считается одним из самым безопасных мест в магическом мире.

Гарри Поттер и узник Азкабана

В школе 142 лестницы

Каждого ребенка при просмотре первого «Гарри Поттера» будоражили лестницы, которые передвигаются в неизвестных направлениях и могут путать студентов, которые еще достаточно не изучили замок. Известно, что в школе всего 142 лестницы. У некоторых из них могут исчезать ступени, а движение их на самом деле непредсказуемо. В фильмах предугадать направление еще можно было, но в оригинальной версии лестницы могли ходить по кругу, вверх, вниз, по диагонали. Где они начинаются и заканчиваются – неизвестно.

Гарри Поттер и философский камень

Никто не знает всех секретов школы

При просмотре фильмов создается впечатление, что Дамблдор и Мародеры – единственные, кто изучил Хогвартс вдоль и поперек. Однако на самом деле никто точно не знает, сколько потайных комнат и ходов в школе. По словам Дамблдора, «в мире не было ни живой, ни мертвой души, которая знала бы все секреты замка». Так, карта Мародеров не является точной, потому что они также не смогли обнаружить все комнаты.

Гарри Поттер и узник Азкабана

Магловские технологии не работают на территории школы

Многим при просмотре фильмов было непонятно, почему студенты не пользуются телефонами и компьютерами. Так как действие происходило в 90-е, технологии уже были довольно распространены и являлись привычными для большинства людей. Тем не менее в Хогвартсе этого не было, потому что из-за высокой концентрации магии любая техника просто выходит из строя. На территории школы работают только волшебные радиоприемники, так как они являются магической имитацией обычных магловских радиоприемников.

Гарри Поттер и тайная комната

Девиз школы

Те, кто не читал книги о Гарри Поттере, вряд ли знают, что у Хогвартса есть девиз. На латыни он звучит как Draco Dormiens Nunquam Titillandus, а в переводе – «Никогда не щекочи спящего дракона». Роулинг призналась, что обычные школьные девизы, которые твердят о благородстве и ответственности, ей показались слишком скучными. Она решила использовать в качестве лозунга Хогвартса практический совет для студентов.

Гарри Поттер и кубок огня

Мальчики не могут попасть к девочкам

В школе мальчики живут отдельно от девочек, каждый в своем общежитии. При этом попасть к соседкам не получится – при попытке пробраться в женскую часть замка лестница превращается в горку, по которой невозможно взобраться наверх.

Гарри Поттер и кубок огня

Портрет Анны Болейн

Портрет жены Генриха VIII Анны Болейн висит на стене парадной лестницы, рядом с лестничной площадкой второго этажа. Она была королевой-консортом Англии и матерью Елизаветы I, но маглы считали ее ведьмой. В волшебном сообществе также ходили слухи, что она была сквибом — ребенком, рожденным от родителей-волшебников, который не получил магических способностей.

Гарри Поттер и узник Азкабана

Другие портреты на стенах школы

Персонажи портретов, висящих в Хогвартсе, могут перемещаться, ходить в гости и даже посещать другие свои портреты в других частях мира. На картинах, как правило, изображены ведьмы и колдуны, но благодаря чарам они могут использовать некоторые излюбленные фразы и манеры поведения людей.

Гарри Поттер и философский камень

Книга допуска и перо принятия

Книга допуска – это единственная система приема учеников в школу Хогвартс. Она переплетена в шершавую черную драконью шкуру и заперта в маленькой башне. Ни одна человеческая рука не прикасалась к ней с тех пор, как основатели поместили ее туда. Также существует перо принятия, которое вписывает в книгу имена рожденных волшебников. Они автоматически зачисляются в Хогвартс, как только им исполняется 11 лет.

Гарри Поттер и тайная комната

Кухня

Волшебство волшебством, а обед по расписанию. Оказывается, ночные перекусы в Хогвартсе также были распространены. Вход на кухню скрыт за безобидной картиной, изображающей вазу с фруктами. Чтобы перекусить ночью, студентам необходимо пощекотать грушу. Ручка двери после этого поворачивается и впускает их.