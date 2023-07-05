Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер»

Дэниэл Рэдклифф заявил, что не заинтересован в участии в будущей экранизации «Гарри Поттера» от стримингового сервиса Max. В новом интервью для ComicBook.com актер сказал, что пришла пора передать эстафету следующему поколению:

«Насколько я понимаю, они пытаются создать нечто совершенно новое. Люди, которые занимаются этим проектом, наверняка хотят создать что-то оригинальное, поэтому вряд ли им придет в голову идея приглашать, пусть даже на эпизодическую роль, старого Гарри. Так что я определенно не стремлюсь к тому, чтобы принять в этом участие. Конечно же, я желаю им удачи, и я очень рад, что эстафета была передана следующему поколению. Просто я не думаю, что мне нужно передавать ее физически, на площадке».

Будущая адаптация будет представлять собой сериал, каждый из сезонов которого будет основан на отдельной книге из цикла Джоан Роулинг. Создатели шоу обещают, что оно будет предельно точно соответствовать первоисточнику. В основной актерский состав войдут новые исполнители, не снимавшиеся в предыдущих фильмах франшизы. Ожидается, что проект дебютирует в 2025–2026 годах и будет выходить на протяжении десяти лет.