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Борис Акопов
Борис Акопов
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Борис Акопов
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Дата рождения
30 марта 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Бориса Акопова
Родился 30 марта 1985 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Бориса Акопова
Кэт
драма
2022, Россия
0.0
Бык
драма, криминал
2019, Россия
7.0
Любовь по правилам и без
комедия, мелодрама
2018, Россия
0.0
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Россия между двумя дорогами. Первые дни конкурса «Окно в Европу»
Новая картина Павла Мирзоева, любопытный ответ «Быку» Бориса Акопова и любители АСМР.
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10 декабря 2020 19:16
Меня зачали в видеосалоне: «Бык» Бориса Акопова
На фестивале «Окно в Европу» показали криминальный боевик про 90-е, уже победивший на «Кинотавре».
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9 августа 2019 07:48
В 90-е убивали людей: Трейлер фильма «Бык» Бориса Акопова
Картина стала обладателем Гран-при Кинотавра в этом году.
Написать
31 июля 2019 11:15
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