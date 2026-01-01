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Энди Лау
Andy Lau
Киноафиша
Персоны
Энди Лау
Энди Лау
Andy Lau
Дата рождения
27 сентября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Энди Лау
Родился 27 сентября 1961 года. Тайпоу, Гонконг.
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Популярные фильмы
8.3
Двойная рокировка
(2002)
7.5
Простая жизнь
(2011)
7.2
Дикие дни
(1991)
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Liu Lang Di Qiu 3
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Высокое напряжение
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боевик, приключения, драма
2023, Китай
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боевик, криминал
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