Рок Дог 2, 2021

Сформировав рок-группу, деревенский пес Боуди отправляется в международное турне. Музыкантам предстоит узнать, что слава имеет высокую цену. Внутри коллектива возникают разногласия, а продюсеры думают лишь о деньгах, наплевав на дух рок-н-ролла. Удастся ли выходцам из Снежной Горы справиться с навалившимися проблемами?

«Рок Дог 2» — продолжение одного из главных анимационных хитов 2016 года. Как и в первой части, сюжет закручен вокруг хард-рока и отсылает к реально существующим исполнителям. Помимо интригующего сюжета, авторы подготовили для целевой аудитории драйвовый саундтрек, который порадует не только детей, но и взрослых.

Еще недавно тибетский мастиф Боуди вел жизнь обычного сторожевого пса. Его досуг сводился к защите овец от хищных волков. Все изменилось, когда неуклюжий питомец впервые услышал по радиоприемнику классический рок. С тех пор житель деревни Снежная Гора стал одержим музыкой.

Окружающие не верили, что пес когда-либо достигнет цели. Но упорство, с которым он подошел к освоению электрогитары, поразило даже местного британского кота Ангуса Скаттергуда, прежде активно гастролировавшего по миру с собственным коллективом. Объединившись с единомышленниками, Боуди и Ангус дали первое выступление для местной публики, превратившись в региональных рок-звезд.

На достигнутом друзья решили не останавливаться. Заручившись финансовой поддержкой музыкального магната Лэнга, группа отправляется в мировое турне вместе с поп-звездой Лил Фокси, предвкушая славу. Но истинные мотивы продюсера оказываются далеки от идей настоящего рок-н-ролла. Удастся ли Боуди и остальным музыкантам устоять перед многочисленными искушениями современного шоу-бизнеса?