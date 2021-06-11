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Рок Дог 2 Рок Дог 2
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Rock Dog 2

Рок Дог 2, 2021

2021 / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Мультфильм о деревенском псе и его рок-группе
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Сформировав рок-группу, деревенский пес Боуди отправляется в международное турне. Музыкантам предстоит узнать, что слава имеет высокую цену. Внутри коллектива возникают разногласия, а продюсеры думают лишь о деньгах, наплевав на дух рок-н-ролла. Удастся ли выходцам из Снежной Горы справиться с навалившимися проблемами?

«Рок Дог 2» — продолжение одного из главных анимационных хитов 2016 года. Как и в первой части, сюжет закручен вокруг хард-рока и отсылает к реально существующим исполнителям. Помимо интригующего сюжета, авторы подготовили для целевой аудитории драйвовый саундтрек, который порадует не только детей, но и взрослых.

Еще недавно тибетский мастиф Боуди вел жизнь обычного сторожевого пса. Его досуг сводился к защите овец от хищных волков. Все изменилось, когда неуклюжий питомец впервые услышал по радиоприемнику классический рок. С тех пор житель деревни Снежная Гора стал одержим музыкой.

Окружающие не верили, что пес когда-либо достигнет цели. Но упорство, с которым он подошел к освоению электрогитары, поразило даже местного британского кота Ангуса Скаттергуда, прежде активно гастролировавшего по миру с собственным коллективом. Объединившись с единомышленниками, Боуди и Ангус дали первое выступление для местной публики, превратившись в региональных рок-звезд.

На достигнутом друзья решили не останавливаться. Заручившись финансовой поддержкой музыкального магната Лэнга, группа отправляется в мировое турне вместе с поп-звездой Лил Фокси, предвкушая славу. Но истинные мотивы продюсера оказываются далеки от идей настоящего рок-н-ролла. Удастся ли Боуди и остальным музыкантам устоять перед многочисленными искушениями современного шоу-бизнеса?

 

 

 

Первая часть «Рок Дог» вышла на экраны в 2016 году, то есть за пять лет до появления сиквела. Режиссером и сценаристом оригинала выступил Эш Браннон, известный по анимационным хитам «История игрушек 2» и «Лови волну!». Но в продолжении он не принял никакого участия. На этот раз место постановщика досталось Марку Балдо, специализирующемуся на проектах, выходящих на ТВ и видео. Таким образом, прежде у него не было опыта работы с крупными кинотеатральными релизами. Сценарий написал Алек Соколов («Гарфилд», «Эван Всемогущий»), также не участвовавший в создании предыдущего мультфильма.

В оригинале озвучкой ключевых персонажей занимались голливудские знаменитости: Люк Уилсон («Бриллиантовый полицейский», «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»), Эдди Иззард («Потерянное рождество»), Дж. К. Симмонс («Одержимость»), Хорхе Гарсия («Остаться в живых») и Сэм Эллиотт («Звезда родилась»). Ни один из актеров не вернулся в сиквеле. Им на смену пришли малоизвестные Грэхем Хамильтон, Эндрю Френсис, Брайан Драммонд и другие.

На этот раз продюсерами являются представители компании Splash Entertainment Майк Буйневич, Эндрю Тайт и Лиз Янг, работавшие над двумя сиквелами анимационного фильма «Норм и Несокрушимые».

Созданием спецэффектов занимались ReDefine.  

Параллельно с выходом сиквела ведется разработка третьей части.

Как и прежде, повествование активно разбавляется музыкальными выступлениями. На этот раз за написание саундтрека отвечали Ричард Эванс («Гленн Мартин») и Мэттью Джеррард («Братец медвежонок 2: Лоси в бегах», «Биг Тайм Раш»).

Знаменитый пес Боуди и его веселая рок-группа возвращаются! Музыканты уже представили миру свои песни, но останавливаться на достигнутом не собираются. Ребята готовы к грандиозному турне, в котором обретут настоящую славу. Но, как оказалось, у популярности есть и обратная сторона. Смогут ли друзья остаться сами собой, когда их имена будут на устах всего мира? Новые приключения станут еще более веселыми, интересными и громкими!

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 24 июня 2021
Премьера онлайн 11 июня 2021
Премьера в мире 11 июня 2021
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Марк Балдо
В ролях
Эндрю Фрэнсис
Эндрю Фрэнсис
Эшли Болл
Эшли Болл
Брайан Драммонд
Брайан Драммонд
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Рок Дог 2 4 постера
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Рок Дог 2 смотреть онлайн

Рок Дог 2
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за 1 рубль
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Доказав отцу, что музыка может пробудить внутреннюю силу, группа Боуди обрела самых верных фанатов в деревне. Там им даже ставят настоящий памятник, всячески поддерживая своего спасителя. Но это всего лишь первые успехи на музыкальном поприще. Героев ждут новые трудности и преграды, которые невозможно преодолеть без кропотливой работы. После очередного концерта группу замечает известный менеджер, открывший много звезд. Он видит в Боуди огромный талант и хочет помочь ему достигнуть заслуженного…
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Крикса 29 июня 2021, 09:13
Снова мультик 🙌
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8 апреля 2021 11:00
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