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Виктор Сальва
Виктор Сальва
Victor Salva
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Виктор Сальва
Victor Salva
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Дата рождения
29 марта 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Виктора Сальвы
Родился 29 марта 1958 года. Мартинес, Калифорния, США.
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Фильмография Виктора Сальвы
Джиперс Криперс 3
ужасы, триллер
2017, США
6.0
Бульвар страха
ужасы, триллер
2012, США
7.0
Мирный воин
драма, мелодрама, спорт, биография
2006, Германия / США
7.0
Джиперс Криперс 2
триллер, ужасы
2003, США
6.0
Джиперс Криперс
детектив, ужасы
2001, США / Германия
6.0
Пудра
драма, фэнтези, мистика
1995, США
6.0
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