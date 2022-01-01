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Иван Соснин
Иван Соснин
Ivan Sosnin
О персоне
Фильмография
Иван Соснин
Ivan Sosnin
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Дата рождения
12 ноября 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Ивана Соснина
Родился 12 ноября 1990 года. СССР.
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Фильмография Ивана Соснина
Иваново счастье
мелодрама
2021, Россия
7.0
Главбух. История одной фирмы
комедия, драма
2019, Россия
4.0
Русское краткое. Победители Кинотавра-2019
короткометражный
2019, Россия
0.0
Иваны, помнящие родство
драма
2019, Россия
5.0
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