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Вонг Кар-Вай

Wong Kar-Wai
Вонг Кар-Вай
Вонг Кар-Вай Wong Kar-Wai
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Дата рождения
17 июля 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Вонга Кар-Вая

Содержание:
Вонг Кар-Вай - Фильмы
  - Вонг Кар-Вай – «Счастливы вместе»
  - Вонг Кар-Вай - «Любовное настроение»
  - Вонг Кар-Вай - «Мои черничные ночи»
Вонг Кар-Вай - Личная жизнь

Вонг Кар-Вай родился 17 июля 1958 года в Шанхае, но в пятилетнем возрасте вместе с семьей перебрался в Гонконг. Его интерес к кино зародился еще в детстве, когда из-за проблем с адаптацией к кантонскому диалекту ему приходилось смотреть все фильмы подряд в кинотеатрах, чтобы усвоить произношение. В 1980 году Кар-Вай окончил Гонконгский политехнический университет как графический дизайнер и устроился сценаристом на телевидение, где за пять лет создал сценарии для десяти фильмов.


Вонг Кар-Вай - Фильмы

Дебют Кар-Вая в качестве режиссера состоялся в 1988 году с фильмом «Пока не высохнут слезы» о двух братьях, один из которых имеет статус в преступном сообществе, но влюбляется в свою кузину и начинает задумываться о честной жизни. Уже в этом фильме начал просматриваться узнаваемый почерк автора – пустынные улицы, дешевые общепиты и безысходность в жизни главных героев. Фильм имел большой успех у критиков и публики, который, однако, не смогла укрепить следующая картина «Дикие дни» о бесконечных встречах и расставаниях любовников в Гонконге. Получив одобрение критиков, фильм полностью провалился в прокате. В 2000 году вышел фильм «Любовное настроение», который считается венцом творчества Кар-Вая – в нем воплотились все индивидуальные черты режиссера: неповторимый визуальный стиль, повторы и колоритный саундтрек. Первой англоязычной работой автора стала лента «Мои черничные ночи» 2007 года. Также он принял участие в альманахе «У каждого свое кино», а в 2013 году выпустил биографический фильм «Великий мастер» об основателе школы боевых искусств Ип Мане.


Вонг Кар-Вай – «Счастливы вместе»
 

Драма Кар-Вая 1997 года о взаимоотношениях двух геев. Лай (Тони Люн) и Хо (Лесли Чун), пара из Гонконга, накануне присоединения к коммунистическому Китаю в поисках лучшей жизни бежит в Буэнос-Айрес. Они ищут легкости, приключений и пытаются распалить свою затухающую страсть. Но на фоне неспешного аргентинского пейзажа их отношения подвергаются еще большим испытаниям, потому что приходится бороться не только со скукой и тоской по родине, но и с бытом, нищетой и отчаянием. В результате один из любовников впадает в пагубную зависимость, их идиллия распадается, и Лаю и Хо приходится начинать все сначала. Кар-Вай получил за эту картину приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.


Вонг Кар-Вай - «Любовное настроение»
 

Артхаусная мелодрама 2000 года о Гонконге 1960-х годов. Чоу (Тони Люн) и Су (Мэгги Чун) одновременно въезжают в соседние комнаты в новом доходном доме, они оба одиноки и несчастны, потому что их супруги допоздна задерживаются на работе. Они знакомятся, и между ними завязывается дружба. Тогда Чоу предлагает Су поиграть в роман, и постепенно граница между игрой и реальностью тает. Еще большее сближение происходит, когда Су берется помочь Чоу с его книгой о боевых искусствах. Тони Люн был удостоен премии Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль.


Вонг Кар-Вай - «Мои черничные ночи»


Англоязычная мелодрама Кар-Вая 2007 года о молодой наивной девушке Элизабет (Нора Джонс), которая сталкивается с большим разочарованием – изменой любимого человека. Пытаясь найти утешение, она заходит в кафе «Ключ» и изливает душу его владельцу Джереми (Джуд Лоу). В атмосфере неоновых огней, черничного пирога с мороженым и теплой ночи в непринужденном диалоге зарождается новая история любви. Мимолетные встречи с незнакомыми людьми помогают Элизабет лучше узнать себя: она встречает азартную девушку-игрока Лесли (Натали Портман), несчастного полицейского Арни (Дэвид Стрэтэйрн) и его стервозную жену Сью (Рэйчел Вайс) – и меняет свои взгляды на жизнь. Картина была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.


Вонг Кар-Вай - Личная жизнь

Режиссер живет в Гонконге вместе со своей женой Чан Йе-ченг. В 1994 году у пары родился сын Квинг Вонг.

Интересные факты о Вонге Кар-Вае

Кар-Вай известен своей манерой работы: он никогда не прорабатывает сценарий заранее, и актеры не знают, что будет происходить в фильме дальше снимаемой сцены. При этом он переснимает по 20-30 дублей, пока не будет доволен результатом.

Произношение «Кар-Вай» некорректно, так как в родном диалекте режиссера нет звука «р». Более адекватно произношение «Ка-Вай».

Во время съемок фильма «Мои черничные ночи» у Кар-Вая был конфликт с Норой Джонс, потому что она не могла работать по 10 часов без перерыва на еду.

Фильмография Вонга Кар-Вая
Эннио. Маэстро
Эннио. Маэстро
биография, документальный, музыка 2021, Италия / Бельгия / Нидерланды / Япония
7.0
Бал
Бал
документальный 2016, США
7.0
Великий мастер
Великий мастер
драма, биография, боевик 2012, Гонконг / Китай
6.0
У каждого свое кино
У каждого свое кино
драма, комедия 2007, Франция
6.0
Мои черничные ночи
Мои черничные ночи
мелодрама 2007, Гонконг / Китай / Франция
7.0
Эрос
Эрос
драма 2004, США / Италия / Китай / Франция / Люксембург / Великобритания
5.0
2046
2046
мелодрама, драма 2004, Китай / Франция / Германия / Гонконг
6.0
Любовное настроение
Любовное настроение
драма, мелодрама 2000, Гонконг
6.0
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Вонг Кар-Вай выпустит невиданные ранее кадры из своего знаменитого фильма «Любовное настроение» Режиссер создаст короткометражку, которая будет выставлена на аукционе Sotheby's.
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8 сентября 2021 12:54
Вышел первый тизер-трейлер сериала Вонга Кар-Вая «Цветение» Это первая работа режиссера после «Великого мастера» 2013 года.
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8 июня 2021 16:22
Вонг Кар-Вай займется первым в своей жизни сериалом Режиссер посвятит историю своему родному городу.
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4 августа 2020 12:46
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