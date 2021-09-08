Содержание:

Вонг Кар-Вай - Фильмы

- Вонг Кар-Вай – «Счастливы вместе»

- Вонг Кар-Вай - «Любовное настроение»

- Вонг Кар-Вай - «Мои черничные ночи»

Вонг Кар-Вай - Личная жизнь



Вонг Кар-Вай родился 17 июля 1958 года в Шанхае, но в пятилетнем возрасте вместе с семьей перебрался в Гонконг. Его интерес к кино зародился еще в детстве, когда из-за проблем с адаптацией к кантонскому диалекту ему приходилось смотреть все фильмы подряд в кинотеатрах, чтобы усвоить произношение. В 1980 году Кар-Вай окончил Гонконгский политехнический университет как графический дизайнер и устроился сценаристом на телевидение, где за пять лет создал сценарии для десяти фильмов.



Вонг Кар-Вай - Фильмы

Дебют Кар-Вая в качестве режиссера состоялся в 1988 году с фильмом «Пока не высохнут слезы» о двух братьях, один из которых имеет статус в преступном сообществе, но влюбляется в свою кузину и начинает задумываться о честной жизни. Уже в этом фильме начал просматриваться узнаваемый почерк автора – пустынные улицы, дешевые общепиты и безысходность в жизни главных героев. Фильм имел большой успех у критиков и публики, который, однако, не смогла укрепить следующая картина «Дикие дни» о бесконечных встречах и расставаниях любовников в Гонконге. Получив одобрение критиков, фильм полностью провалился в прокате. В 2000 году вышел фильм «Любовное настроение», который считается венцом творчества Кар-Вая – в нем воплотились все индивидуальные черты режиссера: неповторимый визуальный стиль, повторы и колоритный саундтрек. Первой англоязычной работой автора стала лента «Мои черничные ночи» 2007 года. Также он принял участие в альманахе «У каждого свое кино», а в 2013 году выпустил биографический фильм «Великий мастер» об основателе школы боевых искусств Ип Мане.



Вонг Кар-Вай – «Счастливы вместе»



Драма Кар-Вая 1997 года о взаимоотношениях двух геев. Лай (Тони Люн) и Хо (Лесли Чун), пара из Гонконга, накануне присоединения к коммунистическому Китаю в поисках лучшей жизни бежит в Буэнос-Айрес. Они ищут легкости, приключений и пытаются распалить свою затухающую страсть. Но на фоне неспешного аргентинского пейзажа их отношения подвергаются еще большим испытаниям, потому что приходится бороться не только со скукой и тоской по родине, но и с бытом, нищетой и отчаянием. В результате один из любовников впадает в пагубную зависимость, их идиллия распадается, и Лаю и Хо приходится начинать все сначала. Кар-Вай получил за эту картину приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.



Вонг Кар-Вай - «Любовное настроение»



Артхаусная мелодрама 2000 года о Гонконге 1960-х годов. Чоу (Тони Люн) и Су (Мэгги Чун) одновременно въезжают в соседние комнаты в новом доходном доме, они оба одиноки и несчастны, потому что их супруги допоздна задерживаются на работе. Они знакомятся, и между ними завязывается дружба. Тогда Чоу предлагает Су поиграть в роман, и постепенно граница между игрой и реальностью тает. Еще большее сближение происходит, когда Су берется помочь Чоу с его книгой о боевых искусствах. Тони Люн был удостоен премии Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль.



Вонг Кар-Вай - «Мои черничные ночи»



Англоязычная мелодрама Кар-Вая 2007 года о молодой наивной девушке Элизабет (Нора Джонс), которая сталкивается с большим разочарованием – изменой любимого человека. Пытаясь найти утешение, она заходит в кафе «Ключ» и изливает душу его владельцу Джереми (Джуд Лоу). В атмосфере неоновых огней, черничного пирога с мороженым и теплой ночи в непринужденном диалоге зарождается новая история любви. Мимолетные встречи с незнакомыми людьми помогают Элизабет лучше узнать себя: она встречает азартную девушку-игрока Лесли (Натали Портман), несчастного полицейского Арни (Дэвид Стрэтэйрн) и его стервозную жену Сью (Рэйчел Вайс) – и меняет свои взгляды на жизнь. Картина была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.



Вонг Кар-Вай - Личная жизнь

Режиссер живет в Гонконге вместе со своей женой Чан Йе-ченг. В 1994 году у пары родился сын Квинг Вонг.