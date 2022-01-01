Безумный Макс, 1979

Недалекое будущее. В результате некой катастрофы человеческая цивилизация пришла в упадок, а общества разделились на небольшие группы. Макс Рокатански - офицер Основного Силового Патруля, единственной организации, которая противостоит многочисленным дорожным бандам. После того, как Максу удается уничтожить главаря банды жестоких байкеров по кличке Ночной Ездок, за ним и его семьей начинают охоту остальные члены группировки, мечтающие отомстить за убитого товарища.
В недалёком будущем, после крупной катастрофы, поразившей нашу урбанистическую цивилизацию, вся жизнь сосредоточилась вдоль бесчисленных магистралей… Дорога стала способом существования. И дала многим возможность проявлять свои самые жестокие инстинкты. Банда байкеров на мощных мотоциклах, желая рассчитаться за своего убитого товарища, преследует молодого полицейского Макса. В яростной схватке убит другой полицейский, Гус, подобная участь может ждать Макса и его семью. Ему предстоит самая главная и сложная задача — сохранить жену, сына и выжить самому. В роли Макса — Мел Гибсон, тогда ещё мало известный широкой публике.