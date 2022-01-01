Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Безумный Макс Безумный Макс
Киноафиша Фильмы Безумный Макс
Mad Max

Безумный Макс, 1979

1979 / Австралия
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Недалекое будущее. В результате некой катастрофы человеческая цивилизация пришла в упадок, а общества разделились на небольшие группы. Макс Рокатански - офицер Основного Силового Патруля, единственной организации, которая противостоит многочисленным дорожным бандам. После того, как Максу удается уничтожить главаря банды жестоких байкеров по кличке Ночной Ездок, за ним и его семьей начинают охоту остальные члены группировки, мечтающие отомстить за убитого товарища.

  • Машина Макса – это “Ford XB Falcon Coupe”. 
  • Микроавтобус, который разбивают в начале фильма, принадлежал режиссеру Джорджу Миллеру.
  • Часть сцен с погонями на автомобилях не была снята из-за ограниченного бюджета фильма. По этой же причине последние работы над монтажом и звуком картины проводились в доме режиссера Джорджа Миллера.
  • Фильм был отснят за двенадцать недель, с октября 1977 по январь 1978 года. Постпродакшн фильма длился один год.
  • В роли бандитов снимались австралийские байкеры.
  • Актерам массовки платили пивом за участие в съемках. 
  • Джордж Миллер зарабатывал деньги для съемок, работая врачом отделения неотложной помощи. 
  • Хью Кияс-Бёрн специально менял акцент, с которым разговаривает его персонаж, чтобы тот казался более еще безумным.

В недалёком будущем, после крупной катастрофы, поразившей нашу урбанистическую цивилизацию, вся жизнь сосредоточилась вдоль бесчисленных магистралей… Дорога стала способом существования. И дала многим возможность проявлять свои самые жестокие инстинкты. Банда байкеров на мощных мотоциклах, желая рассчитаться за своего убитого товарища, преследует молодого полицейского Макса. В яростной схватке убит другой полицейский, Гус, подобная участь может ждать Макса и его семью. Ему предстоит самая главная и сложная задача — сохранить жену, сына и выжить самому. В роли Макса — Мел Гибсон, тогда ещё мало известный широкой публике.

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1979
Премьера онлайн 1 января 2022
Премьера в мире 12 апреля 1979
Возраст 18+
Режиссер
Джордж Миллер
Джордж Миллер
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Джоэнн Сэмюэл
Джоэнн Сэмюэл
Хью Кияс-Берн
Стив Бисли
Тим Барнс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Мир будущего
Мир будущего (2017)
4.142857
Безумный Макс: Дорога ярости
Безумный Макс: Дорога ярости (2015)
7.902439
Безумный Макс 3: Под куполом грома
Безумный Макс 3: Под куполом грома (1985)
7.1666665
Безумный Макс 2: Воин дороги
Безумный Макс 2: Воин дороги (1981)
7.5833335
Фильм находится в подборках
Фильмы про конец света и выживание в нечеловеческих условиях Фильмы про конец света и выживание в нечеловеческих условиях
Фильмы про будущее Фильмы про будущее
Фильмы про байкеров Фильмы про байкеров
Все части «Безумного Макса» по порядку Все части «Безумного Макса» по порядку
Постер фильма Безумный Макс 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
6 пророческих фильмов про экологические катастрофы В преддверии премьеры фантастического фильма о смертельном вирусе «Звёздный разум», Киноафиша решила вспомнить о картинах, рассказывающих про серьезные экологические проблемы.
Написать
5 января 2022 11:00
В Калифорнии прошёл фестиваль поклонников «Безумного Макса» В пустыне Мохаве в Южной Калифорнии, США, прошёл крупнейший постапокалиптический фестиваль Wasteland Weekend.
Написать
13 марта 2019 12:22
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Приложение киноафиши