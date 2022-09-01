Необратимость, 2002

Шанс на возвращение – только у зрителя. Действие фильма повернуто вспять. История рассказана от конца к началу. Ад мести и поиск подонка-насильника ведут к садистской сцене в багровом подземном переходе, выйдя из которого можно оказаться на пьяной вечеринке свингующих пар, а потом в лифте и в метро, где по дороге на вечеринку великолепная брюнетка и два ее любовника, прошлый и нынешний, развлекаются рискованным разговором на сексуальную тему... и так дальше, дальше – вплоть до счастливого покоя и любовной неги героини на зеленой парковой лужайке под звуки симфонии Бетховена.

Но есть одно условие. Чтобы добраться до финала и увидеть счастливое, райское начало истории надо преодолеть необратимость, а значит, пройти вместе с героями через жестокую расплату, те 9 минут беспощадного наказания, на которое отважилась ради искупления любви Моника Беллуччи.