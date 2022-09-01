Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тихое озеро" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Необратимость Необратимость
Киноафиша Фильмы Необратимость
Irréversible

Необратимость, 2002

2002 / Франция
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме

-приз за лучший фильм МКФ в Стокгольме, 2002 год

Шанс на возвращение – только у зрителя. Действие фильма повернуто вспять. История рассказана от конца к началу. Ад мести и поиск подонка-насильника ведут к садистской сцене в багровом подземном переходе, выйдя из которого можно оказаться на пьяной вечеринке свингующих пар, а потом в лифте и в метро, где по дороге на вечеринку великолепная брюнетка и два ее любовника, прошлый и нынешний, развлекаются рискованным разговором на сексуальную тему... и так дальше, дальше – вплоть до счастливого покоя и любовной неги героини на зеленой парковой лужайке под звуки симфонии Бетховена.

Но есть одно условие. Чтобы добраться до финала и увидеть счастливое, райское начало истории надо преодолеть необратимость, а значит, пройти вместе с героями через жестокую расплату, те 9 минут беспощадного наказания, на которое отважилась ради искупления любви Моника Беллуччи.

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2002
Возраст 18+
Режиссер
Гаспар Ноэ
Гаспар Ноэ
В ролях
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Альбер Дюпонтель
Альбер Дюпонтель
Джо Престиа
Джо Престиа
Филипп Наон
Филипп Наон
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Малена
Малена (2000)
8.208333
Необратимость. Полная инверсия
Необратимость. Полная инверсия (2020)
7.1666665
Один против всех
Один против всех (1998)
7.3846154
Ненависть
Ненависть (1995)
7
Вихрь
Вихрь (2021)
7.5
Вечный свет
Вечный свет (2019)
5.769231
Экстаз
Экстаз (2018)
7.2941175
Любовь
Любовь (2015)
5.7
Гавана, я люблю тебя
Гавана, я люблю тебя (2012)
6.5
Вход в пустоту
Вход в пустоту (2009)
7.4
Непокорный
Непокорный (1999)
5.7
Наслаждение
Наслаждение (1998)
6.8333335
Фильм находится в подборках
Фильмы с плохим концом Фильмы с плохим концом
Фильмы про изнасилование Фильмы про изнасилование
Фильмы про психические расстройства Фильмы про психические расстройства
Постер фильма Необратимость 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Осень наконец-то несет с собой интересные фестивальные релизы: пронзительные драмы, самобытные хорроры и даже блокбастеры. Подробнее о ситуации в прокате читайте в нашем обзоре.
Написать
1 сентября 2022 12:00
Воссоединение бывших: Моника Беллуччи и Венсан Кассель на премьере «обновленной» версии «Необратимости» Венецианский кинофестиваль – место не только для новых фильмов, но и для ремастеринга старых, и нашумевшая в свое время «Необратимость» оказалась в их числе.
Написать
2 сентября 2019 09:51
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Преступления будущего
Преступления будущего
2022, США, фантастика, драма
Турбозавры, вперед!
Турбозавры, вперед!
2022, Россия, анимация, детский
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
Токсичные и неприятные: эти 3 знака зодиака всех вокруг презирают
Тест не для слабаков: насколько хорошо вы знаете школьную программу?
Тест: какой знаменитостью вы бы были?
Узнайте ваш реальный знак зодиака с помощью простого теста
Этот тест пройдут лишь знатоки СССР: как хорошо вы помните фильмы Гайдая?
Вы точно не догадались бы: назван самый мстительный знак зодиака
Эти 4 пары зодиака никогда не расстанутся: у них идеальная совместимость
Честный тест: узнайте, насколько вы завистливы
Решатся лишь смелые: пройдите тест и узнайте свой самый большой страх
Этим 4 знака Зодиака снятся вещие сны: они способны предвидеть будущее
«Это очень жестоко»: Даня Милохин оправдался за «роман» с Медведевой
Наверняка догадаетесь, кто это: назван самый «гулящий» знак зодиака
Приложение киноафиши