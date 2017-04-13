Впусти солнце, 2017

Фильм «Впусти солнце» сняла известная французская кинематографистка Клер Дени («Славные ублюдки», «Шоколад»). Главную роль в картине исполнила несравненная Жюльет Бинош («Английский пациент», «Призрак в доспехах», «В тихом омуте»). Помимо неё, в съёмках приняли участие такие актёры, как Ксавье Бовуа (режиссёр фильмов «О людях и богах» и «Не забудь, что скоро ты умрёшь»), Филипп Катерин («Генсбур. Любовь хулигана»), Жозиан Баласко («Случайно беременна») и другие.

В центре сюжета ленты «Впусти солнце» окажется 50-летняя художница Изабель. Когда-то она состояла в счастливом браке, однако всё разрушилось. Тем не менее бывший муж не устаёт в попытках восстановить отношения. Однако и без него у героини немало ухажёров, вот только почти все они женатые мужчины, и ни один из них так и не решается уйти к Изабель. Но она не сдаётся и однажды решает обратиться за помощью к экстрасенсу, что кардинально меняет её жизнь.