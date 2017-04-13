Впусти солнце, 2017

Фильм «Впусти солнце» сняла известная французская кинематографистка Клер Дени («Славные ублюдки», «Шоколад»). Главную роль в картине исполнила несравненная Жюльет Бинош («Английский пациент», «Призрак в доспехах», «В тихом омуте»). Помимо неё, в съёмках приняли участие такие актёры, как Ксавье Бовуа (режиссёр фильмов «О людях и богах» и «Не забудь, что скоро ты умрёшь»), Филипп Катерин («Генсбур. Любовь хулигана»), Жозиан Баласко («Случайно беременна») и другие.
В центре сюжета ленты «Впусти солнце» окажется 50-летняя художница Изабель. Когда-то она состояла в счастливом браке, однако всё разрушилось. Тем не менее бывший муж не устаёт в попытках восстановить отношения. Однако и без него у героини немало ухажёров, вот только почти все они женатые мужчины, и ни один из них так и не решается уйти к Изабель. Но она не сдаётся и однажды решает обратиться за помощью к экстрасенсу, что кардинально меняет её жизнь.
- В фильме «Впусти солнце» в одной из ролей снялась известная итальянская актриса Валерия Бруни-Тедески
- Режиссёр Клер Дени дважды получала номинации на Каннском кинофестивале (в основном конкурсе и в программе «Особый взгляд»)
- Фильм «Впусти солнце» участвовал в «Двухнедельнике режиссёров» на Каннском фестивале в 2017 году и не остался без награды (SACD Award)
- В основе сюжета картины лежит роман «Фрагменты речи влюблённого» Ролана Барта
- Совместно с режиссёром Клер Дени над сценарием работала французская писательница Кристин Анго и её постоянный коллега Жан-Поль Фарж
Изабель — 50-летняя художница, чей брак развалился. Она практически не видится с дочерью, а бывший муж постоянно и тщетно пытается возобновить их отношения. Героиню буквально осаждают мужчины. Чаще всего женатые. Один из них — высокомерный банкир, живущий с тягой к книгам и искусству, но не собирающийся бросать супругу ради несчастной любовницы. Другой — театральный актер, страдающий алкоголизмом. «Мы с женой расстаемся, правда, я ей еще об этом не сказал», — его неуверенность рушит всю ту огромную симпатию, которую Изабель испытывает к нему. Однако женщина все равно не оставляет попыток найти настоящую любовь, пусть даже для этого и придется обратиться к экстрасенсу.