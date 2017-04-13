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Впусти солнце Впусти солнце
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Un beau soleil intérieur

Впусти солнце, 2017

2017 / Франция
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Женщина за 50 обращается за помощью к экстрасенсу, чтобы найти любовь
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Впусти солнце» сняла известная французская кинематографистка Клер Дени («Славные ублюдки», «Шоколад»). Главную роль в картине исполнила несравненная Жюльет Бинош («Английский пациент», «Призрак в доспехах», «В тихом омуте»). Помимо неё, в съёмках приняли участие такие актёры, как Ксавье Бовуа (режиссёр фильмов «О людях и богах» и «Не забудь, что скоро ты умрёшь»), Филипп Катерин («Генсбур. Любовь хулигана»), Жозиан Баласко («Случайно беременна») и другие.

В центре сюжета ленты «Впусти солнце» окажется 50-летняя художница Изабель. Когда-то она состояла в счастливом браке, однако всё разрушилось. Тем не менее бывший муж не устаёт в попытках восстановить отношения. Однако и без него у героини немало ухажёров, вот только почти все они женатые мужчины, и ни один из них так и не решается уйти к Изабель. Но она не сдаётся и однажды решает обратиться за помощью к экстрасенсу, что кардинально меняет её жизнь.

- В фильме «Впусти солнце» в одной из ролей снялась известная итальянская актриса Валерия Бруни-Тедески

- Режиссёр Клер Дени дважды получала номинации на Каннском кинофестивале (в основном конкурсе и в программе «Особый взгляд»)

- Фильм «Впусти солнце» участвовал в «Двухнедельнике режиссёров» на Каннском фестивале в 2017 году и не остался без награды (SACD Award)

- В основе сюжета картины лежит роман «Фрагменты речи влюблённого» Ролана Барта

- Совместно с режиссёром Клер Дени над сценарием работала французская писательница Кристин Анго и её постоянный коллега Жан-Поль Фарж

Изабель — 50-летняя художница, чей брак развалился. Она практически не видится с дочерью, а бывший муж постоянно и тщетно пытается возобновить их отношения. Героиню буквально осаждают мужчины. Чаще всего женатые. Один из них — высокомерный банкир, живущий с тягой к книгам и искусству, но не собирающийся бросать супругу ради несчастной любовницы. Другой — театральный актер, страдающий алкоголизмом. «Мы с женой расстаемся, правда, я ей еще об этом не сказал», — его неуверенность рушит всю ту огромную симпатию, которую Изабель испытывает к нему. Однако женщина все равно не оставляет попыток найти настоящую любовь, пусть даже для этого и придется обратиться к экстрасенсу.

6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 13 апреля 2017
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Клер Дени
Клер Дени
В ролях
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Валерия Бруни-Тедески
Валерия Бруни-Тедески
Николя Дювошель
Николя Дювошель
Жозиан Баласко
Жозиан Баласко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Впусти солнце 3 постера
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Изабель (Жульет Бинош) в разводе, но бывший муж не готов просто так отпустить ее – все же у них есть общий ребенок, и дочь рассказывает отцу, что мама плачет по ночам. Не готов разорвать отношения с талантливой художницей и банкир, правда, и с женой расставаться он тоже не хочет. За Изабель приударит симпатичный актер, но и он женат, а еще у него есть другая страсть – алкоголь. В копилке любовников пятидесятилетней женщины за полтора часа экранного времени появится также эмигрант…
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