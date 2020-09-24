Сквозь темное стекло, 2020

Где-то на Юге, в тихом провинциальном городке без вести пропала Лили — маленькая дочь Чарли. Расследование ни к чему не привело, и спустя год обезумевшую от горя мать прочие жители считают городской сумасшедшей. Чарли не теряет надежды и строит всё новые догадки, одна невероятнее другой. Внезапно в городе пропадает ещё одна девочка-подросток — на этот раз дочь богатого наследника крупного завода по производству виски Трипа Кармайкла. Новое громкое исчезновение дает женщине надежду на возобновление расследования, но неожиданно обнаруживается, что все улики по новому делу указывают на саму Чарли. Обратившись за помощью к журналистке Эми, отчаявшаяся мать начинает собственное расследование. Она уверена, что тайна исчезновения кроется в доме Кармайклов.