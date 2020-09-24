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Сквозь темное стекло Сквозь темное стекло
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Through the Glass Darkly

Сквозь темное стекло, 2020

2020 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Где-то на Юге, в тихом провинциальном городке без вести пропала Лили — маленькая дочь Чарли. Расследование ни к чему не привело, и спустя год обезумевшую от горя мать прочие жители считают городской сумасшедшей. Чарли не теряет надежды и строит всё новые догадки, одна невероятнее другой. Внезапно в городе пропадает ещё одна девочка-подросток — на этот раз дочь богатого наследника крупного завода по производству виски Трипа Кармайкла. Новое громкое исчезновение дает женщине надежду на возобновление расследования, но неожиданно обнаруживается, что все улики по новому делу указывают на саму Чарли. Обратившись за помощью к журналистке Эми, отчаявшаяся мать начинает собственное расследование. Она уверена, что тайна исчезновения кроется в доме Кармайклов.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 24 сентября 2021
Премьера в мире 24 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Лорен Фаш
В ролях
Майкл Трукко
Майкл Трукко
Робин Лайвли
Робин Лайвли
Шанола Хэмптон
Шанола Хэмптон
Джудит Айви
Винс Фостер
Винс Фостер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сквозь темное стекло 2 постера
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