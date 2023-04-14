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Постер фильма Последнее королевство: Семь королей должны умереть
7.5
Последнее королевство: Семь королей должны умереть - Трейлер
Киноафиша Фильмы Последнее королевство: Семь королей должны умереть
7.5

Последнее королевство: Семь королей должны умереть

, 2023
The Last Kingdom: Seven Kings Must Die
Великобритания / боевик, драма, исторический / 18+
Трейлеры
Постер фильма Последнее королевство: Семь королей должны умереть
7.5
Последнее королевство: Семь королей должны умереть - Трейлер
Последнее королевство: Семь королей должны умереть  Трейлер

О фильме

После смерти короля Эдуарда Утред Беббанбургский и его товарищи отправляются в путешествие по расколотому королевству в надежде наконец объединить Англию.

В ролях

Александр Дреймон
Александр Дреймон
Утред
Марк Роули
Марк Роули
Finan
Арнас Федаравичус
Род Халлетт
Ингрид Гарсия Йонсон
Ингрид Гарсия Йонсон
Brand
Пекка Странг
Пекка Странг
Anlaf
Zoltán Andrási
Saxon Lookout
Агнес Борн
Astrid
Элейн Кэссиди
Элейн Кэссиди
Queen Eadgifu
James Northcote
Aldhelm
Зак Сатклифф
Зак Сатклифф
Edmund
Cavan Clerkin
Pyrlig
Режиссер Эд Базалджетт
Сценарист Martha Hillier, Бернард Корнуэлл
Композитор Джон Ланн, Айвёр Полсдоттир, Danny Saul
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 14 апреля 2023
Премьера в мире 14 апреля 2023
Производство Carnival Film & Television
Другие названия
Seven Kings Must Die, The Last Kingdom: Seven Kings Must Die, Siete reyes deben morir, The Last Kingdom: Sept rois doivent mourir, A hét király halála, Cái Chết Của Bảy Vị Vua, O Último Reino: Sete Reis Devem Morrer, Poslední království: Sedm králů musí zemřít, Sete Reis Irão Cair, Siedmiu królów musi umrzeć, The Last Kingdom: sette re devono morire, The Last Kingdom: Seven Kings Must DieThe Last Kingdom: Seven Kings Must Die, Yedi Kral Ölmeli, Останнє королівство: Сім королів мають померти, Последнее королевство: Семь королей должны умереть, Смерть семи королів, ラスト・キングダム: 死すべき7人の王, 七王喪鐘, ラスト・キングダム 死すべき7人の王, Семь королей должны умереть, ההמלכה האחרונה: שבעה מלכים צריכים למות, 孤国春秋：七王必死

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
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Обновлено 13 апреля 2023

Трейлеры фильма

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Последнее королевство: Семь королей должны умереть - Трейлер
Последнее королевство: Семь королей должны умереть Трейлер
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