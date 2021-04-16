«Медиатор» — новый российский сериал, снятый в жанре драматического триллера. Сюжет шоу фокусируется на профессиональном переговорщике Андрее Павлове, который прошел специальную подготовку в министерстве внутренних дел. Именно Павлову, как правило, удается втереться в доверие к настоящим террористам, установить с ними эмоциональный контакт и даже убедить отказаться от намеченных планов. Впрочем, его главный денежный доход идет не от работы в полиции, а от крупного частного бизнеса. За довольно большие деньги Павлов может договориться с кем угодно и о чем угодно. Для каждого отдельного клиента герой полностью меняет свой облик и манеру речи — этот талант пришел к нему еще из детства. Кроме того, Павлов наделен талантом эмпата — он довольно остро чувствует чужую ложь.