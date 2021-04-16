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Киноафиша Сериалы Медиатор
Медиатор (2021 - …) Медиатор 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Прокатчик Start
О чем сериал

«Медиатор» — новый российский сериал, снятый в жанре драматического триллера. Сюжет шоу фокусируется на профессиональном переговорщике Андрее Павлове, который прошел специальную подготовку в министерстве внутренних дел. Именно Павлову, как правило, удается втереться в доверие к настоящим террористам, установить с ними эмоциональный контакт и даже убедить отказаться от намеченных планов. Впрочем, его главный денежный доход идет не от работы в полиции, а от крупного частного бизнеса. За довольно большие деньги Павлов может договориться с кем угодно и о чем угодно. Для каждого отдельного клиента герой полностью меняет свой облик и манеру речи — этот талант пришел к нему еще из детства. Кроме того, Павлов наделен талантом эмпата — он довольно остро чувствует чужую ложь.

Медиатор - трейлер второго сезона
Медиатор
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Медиатор - Сезон 1 Сезон 1
2021, 10 эпизодов
 
Медиатор - Сезон 2 Сезон 2
2021, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
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Человек, который убедил всех: обзор нового сериала «Медиатор»
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Кадры из сериала
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