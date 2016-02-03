Золото, 2016

Перед вами фильм "Золото" от обладателя "Оскара" за лучший сценарий Стивена Гейгана, снявшего картины "Сириана" и "Покинутый". Главную роль исполнил ещё один обладатель "Оскара" Мэттью МакКонахи ("Далласский клуб покупателей", "Интерстеллар"). Кроме того, в ленте сыграли: Брайс Даллас Ховард ("Мир Юрского периода", "Пит и его дракон"), Эдгар Рамирес ("На гребне волны", "Ультиматум Борна"), Тоби Кеббел ("Планета обезьян: Революция", "Варкрафт"), Рэйчел Тейлор ("Джессика Джонс") и другие.

В центре сюжета фильма "Золото" золотоискатель и неудачник Кенни Уэллс, который отчаянно жаждет отыскать своё богатство. Однако невезение следует за ним по пятам. Однажды он встречает геолога Майкла Акосту, вместе с которым отправляется в Индонезию на поиски драгоценного металла. И там его ждёт нечто, что изменит его жизнь навсегда, правда, в какую сторону - ему ещё предстоит выяснить.