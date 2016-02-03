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Gold

Золото, 2016

2016 / США
6.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами фильм "Золото" от обладателя "Оскара" за лучший сценарий Стивена Гейгана, снявшего картины "Сириана" и "Покинутый". Главную роль исполнил ещё один обладатель "Оскара" Мэттью МакКонахи ("Далласский клуб покупателей", "Интерстеллар"). Кроме того, в ленте сыграли: Брайс Даллас Ховард ("Мир Юрского периода", "Пит и его дракон"), Эдгар Рамирес ("На гребне волны", "Ультиматум Борна"), Тоби Кеббел ("Планета обезьян: Революция", "Варкрафт"), Рэйчел Тейлор ("Джессика Джонс") и другие.

В центре сюжета фильма "Золото" золотоискатель и неудачник Кенни Уэллс, который отчаянно жаждет отыскать своё богатство. Однако невезение следует за ним по пятам. Однажды он встречает геолога Майкла Акосту, вместе с которым отправляется в Индонезию на поиски драгоценного металла. И там его ждёт нечто, что изменит его жизнь навсегда, правда, в какую сторону - ему ещё предстоит выяснить.

- "Золото" - это первый фильм Стивена Гейгана за последние 11 лет

- Режиссёром ленты мог стать Спайк Ли ("Олдбой")

- Для роли в фильме Мэттью МакКонахи побрился налысо

- Эдгар Рамирес и Тоби Кеббел играли вместе в фильме "Советник"

- Мишель Уильямс могла сыграть роль, которая в итоге досталась Брайс Даллас Ховард

- "Золото" - это третий фильм с Мэттью МакКонахи, связанный с поиском этого ценного металла. До этого были "Золото дураков" и "Сахара"

Сюжет рассказывает историю Кенни Уэллса — современного золотоискателя, хваткого дельца и мечтателя, который отчаянно ждёт шанса переломить судьбу. Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе такого же неудачливого напарника — геолога, чтобы реализовать грандиозный план: найти золото в неизведанных индонезийских джунглях.

6.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 марта 2017
Премьера онлайн 9 апреля 2020
Премьера в мире 3 февраля 2016
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Стивен Гейган
Стивен Гейган
В ролях
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Брайс Даллас Ховард
Брайс Даллас Ховард
Эдгар Рамирес
Эдгар Рамирес
Тоби Кеббелл
Тоби Кеббелл
Рэйчел Тейлор
Рэйчел Тейлор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Золото 4 постера
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Золото
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Весной в российском прокате появится «Золото», задуманный в духе фильма «Сокровища Сьерра-Мадре», на деле же представляющий собой менее привлекательного «Волка с Уолл-Стрит». В основе сюжета лежит реальная история о золотоискателе Кенни Уэлсе, который стал неудачником после смерти более знаменитого отца. Он жил за счет своей жены и верил, что однажды найдет залежи золота. Кадр из фильма «Золото»  Мэтью Макконахи играет того самого…
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Катерина Радюк 14 июня 2017, 22:15
Авантюрная история об азартном золотодобытчике Кенни Уэлсе (Мэтью Макконахи), который мечтал не просто заработать деньги, а найти золотую жилу. Фильм… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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1 марта 2017 17:00
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