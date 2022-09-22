Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Не волнуйся, солнышко Не волнуйся, солнышко
Киноафиша Фильмы Не волнуйся, солнышко
Don't Worry Darling

Не волнуйся, солнышко, 2022

2022 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 6
Не пойду 2
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера в России 22 сентября 2022
Премьера в мире 22 сентября 2022
Режиссер
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
В ролях
Флоренс Пью
Флоренс Пью
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Джемма Чан
Джемма Чан
Гарри Стайлс
Гарри Стайлс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не волнуйся, солнышко 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Флоренс Пью живет в утопическом мире в трейлере психологического триллера «Не волнуйся, солнышко» Главную мужскую роль сыграл Гарри Стайлс.
Написать
3 мая 2022 10:12
По словам Оливии Уайлд, фильм «Не волнуйся, солнышко» убедит зрителей, как редко они видят женское удовольствие Источниками вдохновения для картины послужили эротические триллеры Эдриана Лайна.
Написать
10 декабря 2021 14:48
Флоренс Пью страстно целуется с Гарри Стайлсом в первом тизере триллера «Не волнуйся, солнышко» В ролике оглашена официальная дата премьеры. 
Написать
14 сентября 2021 11:49
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши