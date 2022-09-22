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Не волнуйся, солнышко
Don't Worry Darling
Не волнуйся, солнышко, 2022
2022 / США
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Жанр:
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о выходе в прокат
Год выпуска
2022
Премьера в России
22 сентября 2022
Премьера в мире
22 сентября 2022
Режиссер
Оливия Уайлд
В ролях
Флоренс Пью
Оливия Уайлд
Джемма Чан
Гарри Стайлс
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Флоренс Пью живет в утопическом мире в трейлере психологического триллера «Не волнуйся, солнышко»
Главную мужскую роль сыграл Гарри Стайлс.
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3 мая 2022 10:12
По словам Оливии Уайлд, фильм «Не волнуйся, солнышко» убедит зрителей, как редко они видят женское удовольствие
Источниками вдохновения для картины послужили эротические триллеры Эдриана Лайна.
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10 декабря 2021 14:48
Флоренс Пью страстно целуется с Гарри Стайлсом в первом тизере триллера «Не волнуйся, солнышко»
В ролике оглашена официальная дата премьеры.
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14 сентября 2021 11:49
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