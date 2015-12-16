«Волшебники» — американский фэнтезийный сериал, выходящий на телеканале SyFy. Премьера первого эпизода прошла в 2015 году. В основе сюжета — одноименная книжная трилогия Льва Гроссмана. Сюжет разворачивается вокруг депрессивного одиночки по имени Квентин, который с детства увлекается книгами о волшебной стране под названием Филлори. В какой-то момент Квентин понимает, что магия реальна, а Филлори вовсе не была выдумана. Кроме того, он узнает о существовании некой школы, где обучают будущих волшебников. Поступив в учебное заведение, Квентин все больше узнает о новом мире. Правда, в нем, к сожалению, далеко не все так сказочно, как казалось изначально. Кроме того, он знакомится с новыми друзьями и встречает неожиданных врагов.