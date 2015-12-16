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Постер к сериалу Волшебники
Постер к сериалу Волшебники
Постер к сериалу Волшебники
Постер к сериалу Волшебники
Постер к сериалу Волшебники
Постер к сериалу Волшебники
Постер к сериалу Волшебники
Постер к сериалу Волшебники
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
8 постеров
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Волшебники
Волшебники (2015 - 2020) The Magicians 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Syfy
Продолжительность 65 часов 0 минут
О чем сериал

«Волшебники» — американский фэнтезийный сериал, выходящий на телеканале SyFy. Премьера первого эпизода прошла в 2015 году. В основе сюжета — одноименная книжная трилогия Льва Гроссмана. Сюжет разворачивается вокруг депрессивного одиночки по имени Квентин, который с детства увлекается книгами о волшебной стране под названием Филлори. В какой-то момент Квентин понимает, что магия реальна, а Филлори вовсе не была выдумана. Кроме того, он узнает о существовании некой школы, где обучают будущих волшебников. Поступив в учебное заведение, Квентин все больше узнает о новом мире. Правда, в нем, к сожалению, далеко не все так сказочно, как казалось изначально. Кроме того, он знакомится с новыми друзьями и встречает неожиданных врагов.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Джон МакНамара
Джон МакНамара
Сера Гэмбл
Сера Гэмбл
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Маккензи Эстин
Маккензи Эстин
Стелла Маив
Стелла Маив Julia Wicker
Саммер Бишил
Саммер Бишил Margo Hanson
Киган Коннор Трейси
Киган Коннор Трейси
Бриттани Каррен
Бриттани Каррен Fen
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Сезоны
Волшебники - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 13 эпизодов
 
Волшебники - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 13 эпизодов
 
Волшебники - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 13 эпизодов
 
Волшебники - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 13 эпизодов
 
Волшебники - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2020, 13 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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