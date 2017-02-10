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Ксения Алферова
Ксения Алферова
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Ксения Алферова
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Дата рождения
24 мая 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Личные связи
Егор Бероев
Состоят в браке
Биография Ксения Алферова
Родилась 24 мая 1974 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Ксения Алферова
На солнце, вдоль рядов кукурузы
драма
2023, Россия
0.0
Счастье - это... Часть 2
короткометражный
2019, Россия
6.0
Спасибо деду за победу
комедия, семейный
2018, Россия
6.0
Дед Мороз: Битва Магов
приключения, семейный, фэнтези
2016, Россия
6.0
Окна
мелодрама
2009, Украина
4.0
Зеркальные войны: Отражение первое
триллер, боевик
2005, Россия / США
6.0
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Завершились съемки картины «Спасибо деду за победу»
Кинокомпания RSS Production закончила съемочные работы над картиной режиссера-дебютанта Теймураза Тании «Спасибо деду за победу». Сейчас проект находится на стадии монтажа. Релиз картины
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10 февраля 2017 20:23
Новый совместный фильм Ксении Алфёровой и Егора Бероева
Киностудия RSS Production завершила первый этап съёмок комедии «Спасибо деду за победу» дебютанта Теймураза Тании. Прежде всего, он известен зрителям в качестве
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21 ноября 2016 17:07
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«Маликов без фильтров»: Алферова рассекретила фото постаревшего певца
Певец и композитор без назидания и нравоучений рассказывает подросткам истории о великих создателях классической музыки.
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28 сентября 2021 14:49
«Красивая мадам»: Ксения Алферова показала 99-летнюю бабушку
Знаменитость призвала поклонниц следовать примеру своей родственницы.
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30 июля 2021 20:30
Ксения Алферова показала, как выглядит ее 70-летняя мама: «С годами становится только лучше»
Поклонники считают народную артистку России эталоном женской красоты.
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4 июня 2021 14:27
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Егор Бероев
Состоят в браке
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