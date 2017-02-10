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Егор Бероев

Егор Бероев
Егор Бероев
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Дата рождения
9 октября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Ксения Алферова
Ксения Алферова
Состоят в браке
Биография Егора Бероева

Содержание:
Егор Бероев  - Фильмы
  - Егор Бероев  - Турецкий гамбит
Егор Бероев  - Личная жизнь

Российский актёр театра и кино, телеведущий Егор Вадимович Бероев родился 9 октября 1977 года в Москве в актёрской семье. Его отец Вадим Михеенко был руководителем Санкт-Петербургского театра танца и пантомимы «Терра мобиле», мама – актриса театра Елена Бероева. Дед Егора – артист театра и кино, известный по роли в сериале «Майор «Вихрь»», Вадим Борисович Бероев, а бабушка – актриса Театра им. Моссовета, заслуженная артистка России Эльвира Павловна Бруновская. Отец ушел из семьи, когда Егору было два года и они не поддерживают общение. У актера осетинские корни со стороны деда.

Первый выход Егора на сцену состоялся в семь лет. Родители отговаривали сына от выбора актерской профессии, видели в нем художника. Бероев до сих пор дружит с изобразительным искусством и прекрасно рисует. У Егора есть младший брат Дмитрий, и кузен Андрей, которые тоже стали актерами.

После школы Егор Бероев поступил в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина на курс Николая Верещенко. Выбор учебного заведения был обусловлен тем, что он хотел избежать упреков в блате со стороны знаменитых родственников, а в Щепкинском училище у них не было связей. Отучившись в 1998 году, Егора приняли в труппу МХАТа им. А. П. Чехова. Первой театральной ролью Бероева стала роль Федора Годунова в спектакле «Борис Годунов». Кроме работы во МХАТе, он участвовал в спектаклях Театра им. Моссовета. Им сыграны роли Карандышева в «Бесприданнице» А. Н. Островского, Меркуцио в «Ромео и Джульетте» Уильяма Шекспира, Адуева в «Обыкновенной истории» по И. А. Гончарову, Колина Тэбрета в «Священном огне» и многие другие роли. Актер и в настоящее время активно занят в театральных постановках.

Егор Бероев  - Фильмы

В кино Егор Бероев дебютировал в 1994 году в картине «Посвящение в любовь», где также участвовала его бабушка Эльвира Бруновская. Следующими работами в 2000-е годы стали роли в сериалах «Гражданин начальник», «Пятый угол», «Казароза» и телевизионных картинах «Железнодорожный романс», а также в кинофильмах «Дикий табун», «Игра в модерн», «Папа». В 2005 году Егору Бероеву досталась роль, которая принесла ему славу и популярность. Он сыграл Эраста Фандорина в блокбастере Джаника Файзиева «Турецкий гамбит» по одноименному произведению Бориса Акунина. Затем последовали картины «Беглянки», «Адмиралъ», «Десантура», «Август. Восьмого» и многие другие картины. В сентябре 2016 года на Первом канале состоялась премьера мелодраматического сериала «Тонкий лед», в котором Бероев сыграл главную роль бизнесмена и автогонщика Андрея Гаврюшева, а также в этом году вышел семейный приключенческий фильм «Дед Мороз. Битва магов».В 2017 году вышла комедия «Спасибо деду за победу», в которой Егора можно увидеть в главной роли.  Еще 2017-й отметился шпионским детективом «Смотритель маяка» . В июне 2018  Егора Бероева можно увидеть в военной драме «Прощаться не будем», рассказывающей о наступлении немецких солдат на Калинин (прежнее название Твери) в октябре 1941 года.

Егор Бероев - Турецкий гамбит

Российский художественный фильм 2005 года, снятый по одноименной книги Бориса Акунина, рассказывающей о ходе Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. На съемки были потрачены очень большие деньги, и на главную роль нужен был человек, который справится с поставленной задачей и Егор Бероев отлично подошел на роль Эраста Фандорина. Премьера киноленты прошла с большим успехом. В картине также приняли участие многие звезды российского кино, такие как Александр Балуев, Александр Лысков, Виктор Вержбицкий и многие другие.

Егор Бероев  - личная жизнь

Актер жил в гражданском браке с девушкой, о которой он ничего не говорит прессе. В 2001 году на пресс-конференции Первого канала Егор Бероев познакомился с дочерью Ирины Алфёровой - Ксенией. Их свадьба состоялась в 2001 году. А 5 апреля 2007 года в Италии у пары родилась дочь, которую назвали Евдокией.

Интересные факты о Егоре Бероеве

- Егор Бероев увлекается горными лыжами, теннисом, конным спортом и бодибилдингом, айкидо, водит машину и мотоцикл.

- На съёмках фильма «Игра в модерн» Егор Бероев сам выполнил конные трюки, которые оказались не под силу профессиональному каскадеру.

- В 2008 году Егор Бероев стал участником телевизионного проекта Ильи Авербуха «Ледниковый период – 2». Его партнершей по шоу была известная фигуристка Екатерина Гордеева. В 2009 году в паре с Олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой участвовал в шоу «Ледниковый период-3

- Примером в профессии Егор Бероев считает Чарли Чаплина

Фильмография Егора Бероева
На солнце, вдоль рядов кукурузы
драма 2023, Россия
0.0
Чемпион. Только вперед!
приключения, драма 2023, Россия
0.0
Неведомое
триллер, мистика 2022, Россия
0.0
Конец фильма
Конец фильма
комедия 2020, Россия
5.0
Прощаться не будем
Прощаться не будем
военный, драма 2018, Россия
6.0
Спасибо деду за победу
Спасибо деду за победу
комедия, семейный 2018, Россия
6.0
Анна Каренина. История Вронского
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический 2017, Россия
6.0
Дед Мороз: Битва Магов
Дед Мороз: Битва Магов
приключения, семейный, фэнтези 2016, Россия
6.0
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