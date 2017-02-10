Содержание:

Егор Бероев - Фильмы

- Егор Бероев - Турецкий гамбит

Егор Бероев - Личная жизнь

Российский актёр театра и кино, телеведущий Егор Вадимович Бероев родился 9 октября 1977 года в Москве в актёрской семье. Его отец Вадим Михеенко был руководителем Санкт-Петербургского театра танца и пантомимы «Терра мобиле», мама – актриса театра Елена Бероева. Дед Егора – артист театра и кино, известный по роли в сериале «Майор «Вихрь»», Вадим Борисович Бероев, а бабушка – актриса Театра им. Моссовета, заслуженная артистка России Эльвира Павловна Бруновская. Отец ушел из семьи, когда Егору было два года и они не поддерживают общение. У актера осетинские корни со стороны деда.

Первый выход Егора на сцену состоялся в семь лет. Родители отговаривали сына от выбора актерской профессии, видели в нем художника. Бероев до сих пор дружит с изобразительным искусством и прекрасно рисует. У Егора есть младший брат Дмитрий, и кузен Андрей, которые тоже стали актерами.

После школы Егор Бероев поступил в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина на курс Николая Верещенко. Выбор учебного заведения был обусловлен тем, что он хотел избежать упреков в блате со стороны знаменитых родственников, а в Щепкинском училище у них не было связей. Отучившись в 1998 году, Егора приняли в труппу МХАТа им. А. П. Чехова. Первой театральной ролью Бероева стала роль Федора Годунова в спектакле «Борис Годунов». Кроме работы во МХАТе, он участвовал в спектаклях Театра им. Моссовета. Им сыграны роли Карандышева в «Бесприданнице» А. Н. Островского, Меркуцио в «Ромео и Джульетте» Уильяма Шекспира, Адуева в «Обыкновенной истории» по И. А. Гончарову, Колина Тэбрета в «Священном огне» и многие другие роли. Актер и в настоящее время активно занят в театральных постановках.

Егор Бероев - Фильмы

В кино Егор Бероев дебютировал в 1994 году в картине «Посвящение в любовь», где также участвовала его бабушка Эльвира Бруновская. Следующими работами в 2000-е годы стали роли в сериалах «Гражданин начальник», «Пятый угол», «Казароза» и телевизионных картинах «Железнодорожный романс», а также в кинофильмах «Дикий табун», «Игра в модерн», «Папа». В 2005 году Егору Бероеву досталась роль, которая принесла ему славу и популярность. Он сыграл Эраста Фандорина в блокбастере Джаника Файзиева «Турецкий гамбит» по одноименному произведению Бориса Акунина. Затем последовали картины «Беглянки», «Адмиралъ», «Десантура», «Август. Восьмого» и многие другие картины. В сентябре 2016 года на Первом канале состоялась премьера мелодраматического сериала «Тонкий лед», в котором Бероев сыграл главную роль бизнесмена и автогонщика Андрея Гаврюшева, а также в этом году вышел семейный приключенческий фильм «Дед Мороз. Битва магов».В 2017 году вышла комедия «Спасибо деду за победу», в которой Егора можно увидеть в главной роли. Еще 2017-й отметился шпионским детективом «Смотритель маяка» . В июне 2018 Егора Бероева можно увидеть в военной драме «Прощаться не будем», рассказывающей о наступлении немецких солдат на Калинин (прежнее название Твери) в октябре 1941 года.

Егор Бероев - Турецкий гамбит

Российский художественный фильм 2005 года, снятый по одноименной книги Бориса Акунина, рассказывающей о ходе Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. На съемки были потрачены очень большие деньги, и на главную роль нужен был человек, который справится с поставленной задачей и Егор Бероев отлично подошел на роль Эраста Фандорина. Премьера киноленты прошла с большим успехом. В картине также приняли участие многие звезды российского кино, такие как Александр Балуев, Александр Лысков, Виктор Вержбицкий и многие другие.

Егор Бероев - личная жизнь

Актер жил в гражданском браке с девушкой, о которой он ничего не говорит прессе. В 2001 году на пресс-конференции Первого канала Егор Бероев познакомился с дочерью Ирины Алфёровой - Ксенией. Их свадьба состоялась в 2001 году. А 5 апреля 2007 года в Италии у пары родилась дочь, которую назвали Евдокией.