Love, 2021

Добро пожаловать в отель «LOVE» — идеальное место для всех влюбленных. В разгар Дня святого Валентина здесь останавливается целый ряд экстравагантных постояльцев: частный детектив, ревнивый муж, горничная из Узбекистана, опытная проститутка и праздные студенты. К вечеру переполненная российская гостиница погружается в пучину хаоса.
В новой кинокартине производства «Студии Свердловск» и компании IVI приняли участие комики разных поколений: звезды ТНТ Тимур Батрутдинов, Станислав Ярушин и Сергей Светлаков, участник «Квартета И» Камиль Ларин, а также автор культового «Городка» Юрий Стоянов. Все они оказываются под одной крышей и проведут незабываемый День всех влюбленных в компании своих вторых половинок, сыгранных Екатериной Варнавой, Сабиной Ахмедовой, Марией Мироновой и Ксенией Собчак.
В одной из новелл рассказывается о мужчине, который уверен в том, что его супруга втайне проводит время с любовником. В надежде уличить жену в измене он проникает в каждый номер гостиницы, сталкиваясь с самыми неординарными личностями. Так, в одной из комнат обосновался частный сыщик, установивший за соседями шпионскую прослушку в лучших традициях реалити-шоу. В другой можно встретить узбекскую горничную, которая влюбляется в молодого и состоятельного москвича, а в третьей — скромного студента, планирующего лишиться невинности с говорливой «ночной бабочкой».
Неприятности не заставляют себя ждать. Этот праздничный уикенд постояльцы и персонал отеля «LOVE» запомнят на всю оставшуюся жизнь!
Фильм «LOVE» разработан компанией Александра Незлобина и Сергея Светлакова «Студия Свердловск». Для продюсерского дуэта он стал полнометражным дебютом на большом экране. До этого комики ставили передачи «Слава богу, ты пришел!», «Стендап Андеграунд» и «Русские не смеются», а также телесериал для платформы Кинопоиск HD «Я не шучу».
Партнером «Студии Свердловск» выступила компания IVI, ответственная за еще одну комедию 2021 года – «День города». Кроме того, в копилке оригинальной линейки онлайн-кинотеатра числятся сериалы «ЧУМА!», «Нежить» и «Мертвые души».
Согласно задумке авторов, картина «LOVE» должна стать ежегодным брендом в духе новогодней франшизы «Елки» Тимура Бекмамбетова, но о Дне всех влюбленных. Кинолента 2021 года выстраивается по той же структуре коротких новелл, объединенных темой любви в разгар популярного праздника. При этом источниками вдохновения для сценаристов выступили зарубежные хиты «Реальная любовь» и «Четыре комнаты».
Продюсер Сергей Светлаков исполнил второстепенную роль сотрудника отеля, который, как и в случае с серией «Елки», выступает связующим звеном между всеми новеллами. Также артист вместе с Саидом Давдиевым и Яковом Сивченко принял участие в написании сценария.
По мнению Светлакова, «LOVE» идеален для похода в кинотеатр со своей второй половинкой. История пронизана атмосферой любви и станет беспроигрышным вариантом для романтического свидания.
Режиссерское кресло занял Игорь Твердохлебов, известный по сериалам «Территория» и «Мажор 3».
Отель Love – лучшее место, где можно провести День влюбленных… Ревнивый муж пытается проникнуть во все номера в поисках пропавшей жены. Бывшие однокурсники встречаются в ресторане в годовщину выпуска, и старые чувства вспыхивают с новой силой. Частный детектив и его привлекательная клиентка устраивают шпионское шоу с прослушкой, чтобы вывести на чистую воду мужа-подлеца. Горничная из Узбекистана выбирает между любовью к своему парню и самым дорогим, что оставила на родине. А жизнь скромного студента, мечтающего стать мужчиной всего за один час, никогда не будет прежней после встречи с самой болтливой ночной бабочкой города… Чего только не найдешь за закрытыми дверями номеров отеля LOVE. Но всегда есть шанс найти главное - свою любовь.