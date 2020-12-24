Love, 2021

Добро пожаловать в отель «LOVE» — идеальное место для всех влюбленных. В разгар Дня святого Валентина здесь останавливается целый ряд экстравагантных постояльцев: частный детектив, ревнивый муж, горничная из Узбекистана, опытная проститутка и праздные студенты. К вечеру переполненная российская гостиница погружается в пучину хаоса.

В новой кинокартине производства «Студии Свердловск» и компании IVI приняли участие комики разных поколений: звезды ТНТ Тимур Батрутдинов, Станислав Ярушин и Сергей Светлаков, участник «Квартета И» Камиль Ларин, а также автор культового «Городка» Юрий Стоянов. Все они оказываются под одной крышей и проведут незабываемый День всех влюбленных в компании своих вторых половинок, сыгранных Екатериной Варнавой, Сабиной Ахмедовой, Марией Мироновой и Ксенией Собчак.

В одной из новелл рассказывается о мужчине, который уверен в том, что его супруга втайне проводит время с любовником. В надежде уличить жену в измене он проникает в каждый номер гостиницы, сталкиваясь с самыми неординарными личностями. Так, в одной из комнат обосновался частный сыщик, установивший за соседями шпионскую прослушку в лучших традициях реалити-шоу. В другой можно встретить узбекскую горничную, которая влюбляется в молодого и состоятельного москвича, а в третьей — скромного студента, планирующего лишиться невинности с говорливой «ночной бабочкой».

Неприятности не заставляют себя ждать. Этот праздничный уикенд постояльцы и персонал отеля «LOVE» запомнят на всю оставшуюся жизнь!