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Киноафиша Фильмы Love

Love, 2021

2021 / Россия
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Романтическая комедия о поиске любви с Сергеем Светлаковым и Тимуром Батрутдиновым
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Добро пожаловать в отель «LOVE» — идеальное место для всех влюбленных. В разгар Дня святого Валентина здесь останавливается целый ряд экстравагантных постояльцев: частный детектив, ревнивый муж, горничная из Узбекистана, опытная проститутка и праздные студенты. К вечеру переполненная российская гостиница погружается в пучину хаоса.

В новой кинокартине производства «Студии Свердловск» и компании IVI приняли участие комики разных поколений: звезды ТНТ Тимур Батрутдинов, Станислав Ярушин и Сергей Светлаков, участник «Квартета И» Камиль Ларин, а также автор культового «Городка» Юрий Стоянов. Все они оказываются под одной крышей и проведут незабываемый День всех влюбленных в компании своих вторых половинок, сыгранных Екатериной Варнавой, Сабиной Ахмедовой, Марией Мироновой и Ксенией Собчак.

В одной из новелл рассказывается о мужчине, который уверен в том, что его супруга втайне проводит время с любовником. В надежде уличить жену в измене он проникает в каждый номер гостиницы, сталкиваясь с самыми неординарными личностями. Так, в одной из комнат обосновался частный сыщик, установивший за соседями шпионскую прослушку в лучших традициях реалити-шоу. В другой можно встретить узбекскую горничную, которая влюбляется в молодого и состоятельного москвича, а в третьей — скромного студента, планирующего лишиться невинности с говорливой «ночной бабочкой».

Неприятности не заставляют себя ждать. Этот праздничный уикенд постояльцы и персонал отеля «LOVE» запомнят на всю оставшуюся жизнь!

 

 

Фильм «LOVE» разработан компанией Александра Незлобина и Сергея Светлакова «Студия Свердловск». Для продюсерского дуэта он стал полнометражным дебютом на большом экране. До этого комики ставили передачи «Слава богу, ты пришел!», «Стендап Андеграунд» и «Русские не смеются», а также телесериал для платформы Кинопоиск HD «Я не шучу».

Партнером «Студии Свердловск» выступила компания IVI, ответственная за еще одну комедию 2021 года – «День города». Кроме того, в копилке оригинальной линейки онлайн-кинотеатра числятся сериалы «ЧУМА!», «Нежить» и «Мертвые души».

Согласно задумке авторов, картина «LOVE» должна стать ежегодным брендом в духе новогодней франшизы «Елки» Тимура Бекмамбетова, но о Дне всех влюбленных. Кинолента 2021 года выстраивается по той же структуре коротких новелл, объединенных темой любви в разгар популярного праздника. При этом источниками вдохновения для сценаристов выступили зарубежные хиты «Реальная любовь» и «Четыре комнаты».

Продюсер Сергей Светлаков исполнил второстепенную роль сотрудника отеля, который, как и в случае с серией «Елки», выступает связующим звеном между всеми новеллами. Также артист вместе с Саидом Давдиевым и Яковом Сивченко принял участие в написании сценария.

По мнению Светлакова, «LOVE» идеален для похода в кинотеатр со своей второй половинкой. История пронизана атмосферой любви и станет беспроигрышным вариантом для романтического свидания.

Режиссерское кресло занял Игорь Твердохлебов, известный по сериалам «Территория» и «Мажор 3».

 

Отель Love – лучшее место, где можно провести День влюбленных… Ревнивый муж пытается проникнуть во все номера в поисках пропавшей жены. Бывшие однокурсники встречаются в ресторане в годовщину выпуска, и старые чувства вспыхивают с новой силой. Частный детектив и его привлекательная клиентка устраивают шпионское шоу с прослушкой, чтобы вывести на чистую воду мужа-подлеца. Горничная из Узбекистана выбирает между любовью к своему парню и самым дорогим, что оставила на родине. А жизнь скромного студента, мечтающего стать мужчиной всего за один час, никогда не будет прежней после встречи с самой болтливой ночной бабочкой города… Чего только не найдешь за закрытыми дверями номеров отеля LOVE. Но всегда есть шанс найти главное - свою любовь.

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 24 декабря 2020
Премьера в мире 24 декабря 2020
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Игорь Твердохлебов
Игорь Твердохлебов
В ролях
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Тимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов
Ян Цапник
Ян Цапник
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Love 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Новый проект Сергея Светлакова и его компании «Свердловск» призван отвлечь от непростой реальности и погрузить целиком и полностью в атмосферу Дня всех влюбленных. Продюсеры и с датой проката подгадали: картина выходит аккурат в канун праздника. События фильма разворачиваются в отеле с говорящим названием «Love», в этот день здесь собрались вместе самые разные люди с необыкновенными судьбами и надеждой на то, что они достойны любви. Администратор отеля Антон…
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Елизавета Жаркова 12 февраля 2021, 18:45
В целом оценивать фильм бессмысленно! Начало смешное. Середин-отстой, полный, особенно момент кувыркающихся мужиков - писец... Пропаганда… Читать дальше…
Ксения Попова 15 февраля 2021, 16:25
Фильм не понравился! Скучный,не смешной. Мы так и следили за временем когда он уже закончится. Не тратьте свое время и деньги. Мы пожалели ,что пошли в кино именно на этот фильм...
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12 голосов
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