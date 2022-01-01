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Фильмы про стюардесс
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Фильмы про стюардесс

Все 29 Онлайн
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За бортом
За бортом
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7.0
мелодрама, комедия
2018, США
Чудо на Гудзоне
Чудо на Гудзоне
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8.0
драма, биография
2016, США
Выдача багажа
Выдача багажа
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6.0
мелодрама, комедия
2013, США
Экипаж
Экипаж
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7.0
драма
2012, США
Призрачный рейс
Призрачный рейс
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4.0
ужасы
2012, Таиланд
Неизвестный
Неизвестный
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7.0
драма, криминал, триллер
2011, США
Мне бы в небо
Мне бы в небо
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7.0
комедия, драма
2009, США
Гении
Гении
6.0
мелодрама, драма, комедия
2009, США
Ночной рейс
Ночной рейс
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6.0
триллер, боевик, драма
2005, США
Элизабеттаун
Элизабеттаун
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6.0
драма, мелодрама, комедия
2005, США
Иллюзия полета
Иллюзия полета
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7.0
триллер, боевик, драма
2005, США
Любовь в воздухе
Любовь в воздухе
6.0
мелодрама, комедия
2005, Франция
Вечное сияние чистого разума
Вечное сияние чистого разума
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8.0
драма, комедия, мелодрама
2004, США
Терминал
Терминал
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7.0
мелодрама, драма
2004, США
Улетный транспорт
Улетный транспорт
4.0
комедия
2004, США
Вид сверху лучше
Вид сверху лучше
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6.0
комедия
2003, США
Поймай меня, если сможешь
Поймай меня, если сможешь
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8.0
комедия
2002, США
Идентификация Борна
Идентификация Борна
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7.0
триллер
2002, США / Германия / Чехия
Медвежатник
Медвежатник
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7.0
триллер, боевик, драма
2001, Германия / США
Джеки Браун
Джеки Браун
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8.0
триллер, криминал, драма
1997, США
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Бортпроводники – лицо воздушного судна или круизного лайнера. Их работа, на первый взгляд, не требующая никаких сверхъестественных умений, – одна из самых стрессовых должностей. Заботиться о безопасности и комфорте пассажиров, самоотверженно помогать им при внештатных ситуациях и уметь решить любую проблему на борту за считаные минуты – одни из немногих обязанностей, с которыми должны справляться стюардессы.

Пять лучших фильмов про стюардесс

Трудовые будни стюардесс кардинально отличаются от офисной работы. Каждый день они переживают истории, достойные быть увековеченными в кинематографе и требующие срочных действий. Иногда это забавные моменты, а иногда – напряженные и опасные, усугубляющиеся тем, что действие происходит вдали от любой цивилизации: на многокилометровой высоте или в открытых океанских водах.

За бортом

Кейт Салливан в одиночку воспитывает троих дочерей, едва сводит концы с концами и вынуждена браться за любую работу, чтобы прокормить семью. Она вызывается чистить ковры у миллиардера из Мексики на яхте. Богач ужасно обращается с прислугой, оскорбляет Кейт, выгоняет ее и выкидывает за борт судна ее единственного помощника – пылесос. Но ночью мужчина сам оказывается за бортом. Получив травму мозга, он ничего не может вспомнить о своей жизни, а Кейт, узнав о происшествии из новостей, хочет отомстить.

Она выдает себя за супругу Леонардо, приводит его в свой домик, знакомит с детьми и заставляет постоянно работать.

Вечное сияние чистого разума

Джоэл – скромный и подверженный меланхолии юноша, проводящий жизнь в серых и однообразных буднях. Но однажды что-то толкает его на относительно безумный поступок – вместо обычного маршрута на работу герой едет в противоположную сторону, к морю. На берегу он видит Клементину – загадочную девушку с необычной синей шевелюрой. В вагоне электропоезда на обратном пути они знакомятся. Джоэл понимает, что у них невероятно много общего, и у него складывается ощущение, что он знает эту девушку всю жизнь, а может, и дольше. Вскоре выяснится, что он недалек от истины.

Экипаж

Уип Уитакер, опытный пилот, проводит свободные дни в алкогольном угаре, постоянных загулах и конфликтах с бывшей женой. Сын не желает с ним общаться, а из многочисленных друзей рядом осталась только стюардесса, с которой мужчина спит и нюхает кокаин. Несмотря на образ жизни, Уип по-настоящему талантлив: однажды, когда его самолет выходит из строя, пилот выходит из ситуации, сохранив жизнь всем пассажирам.

Его называют героем, но, когда следователь получает данные анализов членов экипажа, события принимают новый оборот.

Неизвестный

Доктор Мартин Харри попадает в масштабную автомобильную катастрофу, сильно травмируется и оказывается в коме. Без сознания главный герой проводит четыре дня. Когда он наконец приходит в себя, никто из окружающих не признает его, под именем Мартина живет другой человек, и даже собственная жена отказывается узнавать Харри. Кроме этого, мужчина частично потерял память, но он не намерен сдаваться. Выйдя из клиники, он начинает расследование, чтобы понять, что на самом деле случилось. На помощь к нему приходит незнакомая водительница такси.

Вспомнить все

Даг Куэйд, обычный работяга, ведет скучную жизнь и мечтает хоть как-то получить новые впечатления. Для этого он обращается в компанию, которая создает в мозгу особые импульсы, заставляя клиента переживать полную иллюзию того, что он – другая личность. После сеанса Даг не может оправиться от потрясения и понять, кто он на самом деле.

На него начинается настоящая охота, и чтобы выжить, мужчина должен вспомнить все, что пережил.

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