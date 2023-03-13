«На солнце, вдоль рядов кукурузы»: Рецензия Киноафиши

Обычный мальчик смотрит на небо, мечтает однажды стать пилотом и парить в облаках. Примером для него был отец, который всегда наставлял и всегда поддерживал сына. Путь к заветному желанию оказался непростым и привел Дамира Юсупова в авиацию довольно поздно, лишь в 36 лет. Но именно ему предстоит совершить подвиг и спасти жизни 233 пассажиров. Из-за стаи перелетных птиц у самолета отказывают оба двигателя. Дамир сделает практически невозможное — посадит Airbus A321 на кукурузное поле в августе 2019 года.

Вот он, готовый сюжет для экранизации, когда реальность оказалась кинематографичнее любых фильмов катастроф. Тем более у этого подвига есть настоящий герой — Дамир Юсупов. Фигура летчика становится ключевой и связывает историю. Все начинается с немного сказочного и мифического детства. Перед нами приоткрывается мир воспоминаний. Он всегда залит светом солнца, безоблачен и прекрасен. В нем нам со всей любовью показывают запуск вертолета, который приукрашен взглядом юного мечтателя. Кажется, именно этот полет и стал поворотным в его судьбе.

Следом картина разрушает идиллию и напоминает, что нас ждет фильм-катастрофа. Нам сразу показывают начало трагедии, а затем снова окунают в воспоминания. Теперь уже взрослого Дамира Юсупова. Прошлое в этом сюжете, кажется, даже чуть интереснее будущего, ведь мы уже знаем, что нас ждет счастливый конец. Мы как будто прослеживаем цепочку практически невероятных событий и выборов главного героя, которым суждено привести его за спасительный штурвал самолета.

На солнце, вдоль рядов кукурузы

Не менее важным в истории становятся фигуры пассажиров. Это не просто статисты, купившие билет на рейс Москва — Симферополь. Здесь они обретают лица, имена, характеры и свои небольшие сюжеты. Все они преследуют лишь одну цель — показать нам разницу между «до» и «после». Еще одно преображение жизней, когда люди, оказавшиеся на волоске от смерти, отбрасывают будничные проблемы и начинают видеть полноту красок мира вокруг. Именно эти герои позволяют играть с нашими эмоциями. Пассажирам начинаешь моментально сопереживать, волнуясь за их дальнейшие судьбы, которые как раз и остаются для нас загадкой. Какой урок они вынесут после немягкого приземления? Смогут ли они сделать следующий шаг и стать лучше, а не просто позвонить родным посреди кукурузного поля?

В финале картина пытается избавиться от своего мифического налета и напомнить о величине подвига. Возвращают ощущение реальности выпуски новостей, которые освящали те события. Здесь можно увидеть хронику, интервью, награждения, понять, насколько точно фильм пытался воссоздать те события. В конце нас ждет небольшое камео.

На солнце, вдоль рядов кукурузы

Важно, что за этот кинематографичный сюжет схватились практически сразу и отыскали реального героя наших дней. У многих еще свежи воспоминания об этих событиях. Вот он, отличный пример для подражания и гордости. Возможно, в зале окажутся дети, которые, как и сам Дамир Юсупов, увидят подобный образ и тоже захотят воспарить в небо. Ну или просто поверят в себя и найдут силы дотянуться до собственных вершин.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы» смог показать нам подлинный героизм на большом экране. Простую мечту, обернувшуюся чем-то большим. В этом случае — сотнями спасенных жизней. Даже с известным финалом, картина все равно отправляет нас на эмоциональные горки. Это получилось благодаря пассажирам, которые не оказались обычными статистами. Но сердце всей картины — это летчик Дамир Юсупов. Он из немного сказочного персонажа красочных воспоминаний постепенно обретает черты реального героя. Конечно, не хотелось бы, чтобы нам в жизни часто требовались самоотверженные подвиги, но засыпать лучше, зная, что они в этом мире возможны.