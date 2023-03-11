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На солнце, вдоль рядов кукурузы На солнце, вдоль рядов кукурузы
Киноафиша Фильмы На солнце, вдоль рядов кукурузы Отзывы о фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
На солнце, вдоль рядов кукурузы 2023 / Россия
8.5 Оцените
162 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Обычный мальчик смотрит на небо, мечтает однажды стать пилотом и парить в облаках. Примером для него был отец, который всегда наставлял и всегда поддерживал сына. Путь к заветному желанию оказался непростым и привел Дамира Юсупова в авиацию довольно поздно, лишь в 36 лет. Но именно ему предстоит совершить подвиг и спасти жизни 233 пассажиров. Из-за стаи перелетных птиц у самолета отказывают оба двигателя. Дамир сделает практически невозможное — посадит Airbus A321 на кукурузное поле в…

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Андрей Лютин 11 марта 2023, 00:08
Оценка
Без шуток очень хочется посмотреть. Потом отзыв напишу
11 марта 2023, 00:08 Ответить
dar.alex86 11 марта 2023, 22:42
Оценка
Ждём с нетерпением!!!
11 марта 2023, 22:42 Ответить
Лорн 15 марта 2023, 14:09
Посмотрели в кино реально ожидаемый фильм Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» и это стоящая работа. Самое интересное, что сценарий основан на истории реального человека, пилота Дамира Юсупова и здесь нам показали все детали его уникальной карьеры, а также того самого полета, который сделал его знаменитым на всю страну.
15 марта 2023, 14:09 Ответить
adzalsanov 16 марта 2023, 09:51
Оценка
Хороший фильм очень понравился
16 марта 2023, 09:51 Ответить
zhukin90 16 марта 2023, 18:13
Фильм интересный, жизненный и довольно наряженный, особенно когда нам показывают рейс «Москва-Симферополь», который едва не обернулся настоящей катастрофой. Так что сходить и посмотреть стоит однозначно.
16 марта 2023, 18:13 Ответить
gorstrodolphe272 17 марта 2023, 00:33
Такие фильмы точно стоит смотреть в кино. По крайней мере финальная часть вышла эффектной и масштабной. Ты словно оказываешься в кабине вместе с главным героем и пытаешься совладать с ситуацией, которая в любой момент может взорваться… В общем, советую к просмотру.
17 марта 2023, 00:33 Ответить
Карина Якшамкина 17 марта 2023, 17:23
Оценка
Очень крутой фильм
17 марта 2023, 17:23 Ответить
Анатолий Семенов 17 марта 2023, 18:36
Сходили с женой сегодня, очень классный фильм, а ещё что порадовало, на сеансе были школьники целый класс и кагда в фильме пассажиры опладировали экипаж они их тоже поддержали опладисментами, это было здорово. Я раньше возмущался засилию на экранах разных боевиков и всякой ерунды и вот появились сдвиги, это радует. Поехавшая тоже чудесный фильм. Да и ещё стали снимать новых актёров, а не эти дибильный блатные рожи, каторые уже противно смотреть.
17 марта 2023, 18:36 Ответить
Светлана Мишанина 17 марта 2023, 22:13
Оценка
Задрали эти два армянина,ремесленники от кино.Какой дебил им только деньги выделяет.Т
акую классную тему испортили.Хорошо хоть симонян ещё в кадре не было.
17 марта 2023, 22:13 Ответить
Светлана Мишанина 17 марта 2023, 22:15
Оценка
Пошла не глядя, на фильм,потому что история классная.А надо режиссеров смотреть.((
17 марта 2023, 22:15 Ответить
Андрей Лютин 18 марта 2023, 00:11
Оценка
Наши фильмы хвалю совсем нечасто, но этот однозначно заслуживает внимания. Андреасян и его команда проделали серьезную работу и порадовали на самом деле классным фильмом с достойным главным героем и вдохновляющими мотивами.
18 марта 2023, 00:11 Ответить
Анна Бреер 18 марта 2023, 08:44
Очень душевный фильм.Плакала
18 марта 2023, 08:44 Ответить
User 18 марта 2023, 11:37
Оценка
Очень кокссный фильм
18 марта 2023, 11:37 Ответить
kristina.mitrokhina 18 марта 2023, 18:05
Оценка
Хороший, фильм всем рекомендую посмотреть.
18 марта 2023, 18:05 Ответить
Terykat 19 марта 2023, 10:38
Оценка
Господи, да какой же банальный и не интересный фильм.
За душу не берет, сюжет не интересен.
По этой тематике есть прекрасные картины.

Не советую платить за это деньги
19 марта 2023, 10:38 Ответить
yura.chernikov.chernikov 19 марта 2023, 15:34
Оценка
Поначалу было скучновато, стало интересно только к полёту. Сам фильм на шестёрку, но доббвлю балл за реальные события. Дамир Юсупов - человек, зачдуживший, чтобы ему посвящали фильм
19 марта 2023, 15:34 Ответить
yura.chernikov.chernikov 19 марта 2023, 15:35
в ответ на сообщение yura.chernikov.chernikov от 19 марта 2023, 15:34
Оценка
Извиняюсь за ошибки, быстро писал
19 марта 2023, 15:35 Ответить
tihiy-l 19 марта 2023, 19:58
Оценка
Фильм на раз, но посмотреть можно..просто, чтобы знать, что это было..
19 марта 2023, 19:58 Ответить
sokol.91 19 марта 2023, 21:21
Оценка
История потрясающая, фильм га 3ку, не сюжетной линии, ни самого ужаса этой картины самолёт падает, не истории героев, банальная дипломная работа режиссёра, документальй фильм и то бы получился интереснее или даже если его бы снял Леонид Каневский. Посмотреть на 1 раз. Режиссёр не проникся всем произошедшим инцидентом. Жаль
19 марта 2023, 21:21 Ответить
Konstantin 19 марта 2023, 22:51
Оценка
Про трейлерам и рекламе можно ожидать что фильм-катастрофа, но текстовый анонс в принципе адекватно формирует ожидания. Обычный такой фильм про жизнь, просто на фоне серьезного авиа прошествия, особо глубоких идей тоже не обнаруженно, но вцелом мне понравилось - легкий такой на 1 раз глянуть - нормально. Хотя по авиа тематике не понимаю в чем была проблема везде снять правильный самолет, а то местами ну ладно еше А-шка поменьше не 321я, а 319 или 320 снята, но местами вообще Боинг 737, где морда, а где и целиком - типа никто не заметит / всем пофиг - самолет и самолет... не супер важная "деталь" конечно, но мне резануло глаз так вполне конкретно
19 марта 2023, 22:51 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 20 марта 2023, 22:51
Оценка
Фильм отличный! До мурашек, до слез!
Надумаем проблемы, мечемся и думаем, что ничего важнее нет! Но перед лицом смерти, оказывается, что есть только родные, любимые люди, которым забыли сказать самые главные в жизни слова: прости, люблю, давай встретимся, я скучаю! Да и еще, выходи за меня замуж! Бероев Е молодец, сыграл отлично! Рекомендую.
20 марта 2023, 22:51 Ответить
User 21 марта 2023, 18:32
Оценка
Очень хороший фильм с реальными фрагментами! Девочки,готовьте платочки!
21 марта 2023, 18:32 Ответить
Sveta Babinyan 21 марта 2023, 22:53
Оценка
до слез, очень крутой фильм, советую!!!!
21 марта 2023, 22:53 Ответить
Владимир Дорофеев 22 марта 2023, 02:59
На один раз
22 марта 2023, 02:59 Ответить
Maryka 22 марта 2023, 15:20
Оценка
Взяли и зачем то скомкали такую героическую историю. Прыгали с настоящего времени во времена детства и юности главного героя. Эпизод самой посадке длился не более 7 минут, то есть по факту никакой динамике и напряжения, актёрская игра такая себе, хоть и позвали более менее медийных лиц. Хотелось, конечно, больше подробностей об аварийной посадке, больше раскрыть героя в этот момент, что чувствовал, о чем думал, как вели себя бортпроводники и пассажиры, что чувствовали, по факту же ничего мы этого не увидели, к сожалению. 2.5 звезды ставлю только за внимание к героическому подвигу пилота, он однозначно этого достоин. А данный фильм не особо рекомендую к просмотру, считаю, что репортажи журналистов о данном событии, гораздо интереснее и подробнее изложены нежели получившийся фильм
22 марта 2023, 15:20 Ответить
User 23 марта 2023, 21:09
Оценка
Меня конечно крайне удивляют некоторые здесь отзывы, кто жалуется на 7 минут съемок катастрофы, что документальный был бы интереснее, что фильм без глубоко мысли и философии… У меня ощущение, что мы были на разных фильмах. У меня этот фильм вызвал очень бурные эмоции! Очень трогательный! Он НЕ ПРО КАТАСТРОФУ! Фильм про истинные ценности, про то, что действительно важно. Он про людей, о важности взаимопонимания, даже тему родителей и детей затронули. А катастрофой лишь подсвечено эта сюжетная линия. Очень душевный и теплый фильм! Рекомендую однозначно!! (А если кому-то не зватило «катастрофы» или души в фильме, то… полагаю катастрофа с душой авторов таких отзывов…). Приятного всем просмотра!
23 марта 2023, 21:09 Ответить
User 23 марта 2023, 21:10
Оценка
Меня конечно крайне удивляют некоторые здесь отзывы, кто жалуется на 7 минут съемок катастрофы, что документальный был бы интереснее, что фильм без глубоко мысли и философии…. У меня ощущение, что мы были на разных фильмах. У меня этот фильм вызвал очень бурные эмоции!
Очень трогательный! Он НЕ ПРО КАТАСТРОФУ! Фильм про истинные ценности, про то, что действительно важно. Он про людей, о важности взаимопонимания, даже тему родителей и детей затронули. А катастрофой лишь подсвечено эта сюжетная линия. Очень душевный и теплый фильм! Рекомендую однозначно!! (А если кому-то не зватило «катастрофы» или души в фильме, то... полагаю катастрофа с душой авторов таких отзывов...).
Приятного всем просмотра!
23 марта 2023, 21:10 Ответить
Елена Пупышева 25 марта 2023, 00:59
в ответ на сообщение yura.chernikov.chernikov от 19 марта 2023, 15:34
Жаль, что других пилотов, спасших пассажиров в других рейсах, не отметили. А эта ситуация неоднозначная, как и оценка действий экипажа профессионалами..но для обывателя все классно.
25 марта 2023, 00:59 Ответить
silonina 25 марта 2023, 23:29
Оценка
Фильм очень понравился, ходила с мужем и дочкой 9 лет, рекомендую к семейному просмотру. Очень поучительный.
25 марта 2023, 23:29 Ответить
User 27 марта 2023, 21:16
Оценка
Очень классный добрый и настоящий фильм. Рекомендую
27 марта 2023, 21:16 Ответить
Инна Потапова 31 марта 2023, 21:58
Оценка
Великолепный!
Ходили всей семьёй! Очень понравилось! И поулыбались и поплакали, понимая, что всё это было реально! Советую сходить!
31 марта 2023, 21:58 Ответить
asalbahtiarova5 1 апреля 2023, 11:13
Оценка
Очень интересный фильм. Рекомендую!
1 апреля 2023, 11:13 Ответить
Киноафиша.инфо 1 апреля 2023, 11:27
в ответ на сообщение asalbahtiarova5 от 1 апреля 2023, 11:13
Добрый день! Рады, что вам понравился фильм. Спасибо, что поделились мнением😊
1 апреля 2023, 11:27 Ответить
Киноафиша.инфо 1 апреля 2023, 11:32
в ответ на сообщение Инна Потапова от 31 марта 2023, 21:58
Добрый день! Рады, что фильм доставил вам положительные эмоции 😊 Спасибо, что поделились отзывом!
1 апреля 2023, 11:32 Ответить
Наталья Нижегородская 3 апреля 2023, 12:03
Оценка
Смотрела вчера в кинотеатре, на твёрдую 4, если из 5... Посмотреть фильм можно если не чем больше заняться в выходной, и много свободного времени. Второй раз если по ТV будут показывать смотреть не буду. Актерский состав хороший, но от кино ожидала большего. Хотя об этой истории и таких людях- героях надо конечно снимать фильмы!
3 апреля 2023, 12:03 Ответить
Юлия Переверзева 6 апреля 2023, 10:58
Оценка
ходили на фильм всей семьей! фильм супер! моментами тяжелый, эмоциональный! даже дети, которые не так уж любят такие кино смотрели как завороженные. однозначно рекомендую к просмотру
6 апреля 2023, 10:58 Ответить
Киноафиша.инфо 6 апреля 2023, 11:07
в ответ на сообщение Юлия Переверзева от 6 апреля 2023, 10:58
Добрый день! Спасибо большое за отзыв, рады, что фильм вам понравился 😊
6 апреля 2023, 11:07 Ответить
Милана Сорокина 7 апреля 2023, 18:28
Оценка
Очень классный и душевный фильм!Он очень хорошо описывает жизненную ситуацию в которую попали люди в авиакатастрофе,меня каждый раз впечатляет российский кинематограф таким прекрасным качеством и интересным сюжетом.Мне очень понравилось,плакала почти пол фильма очень пронзило до глубины души.Я испытывала как радостные эмоции так и в какие то моменты было грустно и жаль некоторых героев.Всем рекомендую сходить)
7 апреля 2023, 18:28 Ответить
Киноафиша.инфо 7 апреля 2023, 18:37
в ответ на сообщение Милана Сорокина от 7 апреля 2023, 18:28
Добрый вечер! Очень рады , что фильм вам понравился и большое спасибо за отзыв!
7 апреля 2023, 18:37 Ответить
Дарья Лебедева 8 апреля 2023, 19:03
Оценка
Очень неправдоподобно
8 апреля 2023, 19:03 Ответить
User 9 апреля 2023, 05:05
После фильма «чудо на гудзоне» этот фильм смотрится как школьная постановка … это касается и режессуры и сценария и диалогов , а особенно актерской игры 🥲 не впечатлил
9 апреля 2023, 05:05 Ответить
mzhl010986 9 апреля 2023, 19:53
Оценка
Очень хороший 👍 фильм.Все понравилось. Ревела пол фильма 😭
9 апреля 2023, 19:53 Ответить
maxouches 13 апреля 2023, 10:14
Оценка
Ужасная банальщина!
13 апреля 2023, 10:14 Ответить
chingiz610kvk 19 апреля 2023, 14:27
Оценка
Отличный фильм
19 апреля 2023, 14:27 Ответить
Киноафиша.инфо 19 апреля 2023, 15:26
в ответ на сообщение chingiz610kvk от 19 апреля 2023, 14:27
Добрый день! Рады, что фильм доставил вам удовольствие 😊 Спасибо за отзыв!
19 апреля 2023, 15:26 Ответить
ovchinnikovakami 21 апреля 2023, 21:43
Оценка
Потраченное время в пустую!!!
Уважение только пилоту и экипажу из реальной жизни!
Нудно и игра актеров не впечатлила
21 апреля 2023, 21:43 Ответить
Киноафиша.инфо 22 апреля 2023, 11:54
в ответ на сообщение ovchinnikovakami от 21 апреля 2023, 21:43
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился ☹️ Спасибо, что поделились своим мнением.
22 апреля 2023, 11:54 Ответить
Киноафиша.инфо 22 апреля 2023, 11:54
в ответ на сообщение maxouches от 13 апреля 2023, 10:14
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился ☹️ Спасибо, что поделились своим мнением.
22 апреля 2023, 11:54 Ответить
Софья Белоус 28 апреля 2023, 10:13
Оценка
Очень странный фильм. Минут 30 последнии были явно лишние и добавлены ради увеличения хронометража. Одна вода а не фильм
28 апреля 2023, 10:13 Ответить
Екатерина Шаркова 30 апреля 2023, 21:03
Выдержала 20 минут..
Плоско, неинформативно, ни о чём..
Ощущение такое, что режиссер - ребенок (или это детский фильм), думать негде, схематичный, странный фильм, как наспех слепленный пирожок, вроде еда, а не радует
30 апреля 2023, 21:03 Ответить
ibragimowakris 2 мая 2023, 17:26
Оценка
Это лучший фильм , модно было поставить 100 , я бы поставила 🔥👍
2 мая 2023, 17:26 Ответить
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