Обычный мальчик смотрит на небо, мечтает однажды стать пилотом и парить в облаках. Примером для него был отец, который всегда наставлял и всегда поддерживал сына. Путь к заветному желанию оказался непростым и привел Дамира Юсупова в авиацию довольно поздно, лишь в 36 лет. Но именно ему предстоит совершить подвиг и спасти жизни 233 пассажиров. Из-за стаи перелетных птиц у самолета отказывают оба двигателя. Дамир сделает практически невозможное — посадит Airbus A321 на кукурузное поле в…
акую классную тему испортили.Хорошо хоть симонян ещё в кадре не было.
За душу не берет, сюжет не интересен.
По этой тематике есть прекрасные картины.
Не советую платить за это деньги
Надумаем проблемы, мечемся и думаем, что ничего важнее нет! Но перед лицом смерти, оказывается, что есть только родные, любимые люди, которым забыли сказать самые главные в жизни слова: прости, люблю, давай встретимся, я скучаю! Да и еще, выходи за меня замуж! Бероев Е молодец, сыграл отлично! Рекомендую.
Очень трогательный! Он НЕ ПРО КАТАСТРОФУ! Фильм про истинные ценности, про то, что действительно важно. Он про людей, о важности взаимопонимания, даже тему родителей и детей затронули. А катастрофой лишь подсвечено эта сюжетная линия. Очень душевный и теплый фильм! Рекомендую однозначно!! (А если кому-то не зватило «катастрофы» или души в фильме, то... полагаю катастрофа с душой авторов таких отзывов...).
Приятного всем просмотра!
Ходили всей семьёй! Очень понравилось! И поулыбались и поплакали, понимая, что всё это было реально! Советую сходить!
Уважение только пилоту и экипажу из реальной жизни!
Нудно и игра актеров не впечатлила
Плоско, неинформативно, ни о чём..
Ощущение такое, что режиссер - ребенок (или это детский фильм), думать негде, схематичный, странный фильм, как наспех слепленный пирожок, вроде еда, а не радует
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