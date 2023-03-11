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Обычный мальчик смотрит на небо, мечтает однажды стать пилотом и парить в облаках. Примером для него был отец, который всегда наставлял и всегда поддерживал сына. Путь к заветному желанию оказался непростым и привел Дамира Юсупова в авиацию довольно поздно, лишь в 36 лет. Но именно ему предстоит совершить подвиг и спасти жизни 233 пассажиров. Из-за стаи перелетных птиц у самолета отказывают оба двигателя. Дамир сделает практически невозможное — посадит Airbus A321 на кукурузное поле в…