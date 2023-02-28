Летчик-герой совершает аварийную посадку в новом трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Кинокомпания Central Partnership выпустила трейлер фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Центральных персонажей картины сыграли Егор Бероев («Перевал Дятлова»), Полина Максимова («Жизнь по вызову»), Жанна Эппле («Два холма»), Михаил Тарабукин («Ресторан по понятиям») и Марк Богатырев («Елки последние»).

В основу сюжета положена реальная история летчика Дамира Юсупова, спасшего жизни более 200 пассажиров во время аварийной посадки в 2019 году. По сюжету, Юсупов (Бероев) всю жизнь мечтал о том, чтобы управлять самолетом, и отчаянно шел к своей цели несмотря на то, что в него не верили родные. После того, как герой наконец сумел воплотить давнюю задумку в реальность, ему приходится столкнуться с самым суровым испытанием характера и профессиональных навыков.

Постановкой фильма занимался режиссер Сарик Андреасян, наиболее известный по супергеройскому блокбастеру «Защитники», фильму-катастрофе «Землетрясение» и драме «Непрощенный». Сценарий ленты написал Алексей Гравицкий, ранее работавший над сериалами «Жизнь по вызову», «Янычар» и «Чикатило». Продюсером проекта выступил брат Сарика, Геворг Андреасян.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы» выйдет в российский прокат 16 марта.