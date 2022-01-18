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Марк Богатырев
Марк Богатырев
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Марк Богатырев
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Дата рождения
22 декабря 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Марк Богатырев
Родился 22 декабря 1984 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Марк Богатырев
На солнце, вдоль рядов кукурузы
драма
2023, Россия
0.0
Булки
комедия
2022, Россия
6.0
День слепого Валентина
комедия, мелодрама
2022, Россия
4.0
Папы
комедия, семейный
2022, Россия
4.0
Приключения чокнутого профессора
комедия, приключения, семейный
2017, Россия
0.0
Девушка с косой
комедия
2017, Россия
5.0
Чемпионы
спорт, драма
2014, Россия
6.0
Кухня в Париже
комедия
2014, Россия
7.0
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19 ноября 2021 13:50
Не только водка и медведи: 8 правдивых сериалов о жизни русских
Эти шоу честно показывают наш повседневный быт с его сложностями и проблемами.
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30 июня 2021 17:12
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15 июля 2021 12:08
Вышло случайно: звезда «Кухни» Марк Богатырев впервые показал лицо первенца
Артист стал отцом четыре месяца назад.
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18 июня 2021 13:38
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