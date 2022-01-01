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Фильмы про авиакатастрофы
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Фильмы про авиакатастрофы

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По году По рейтингу По названию
Экипаж
Экипаж
7.0
драма, приключения, триллер
2016, Россия
Чудо на Гудзоне
Чудо на Гудзоне
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8.0
драма, биография
2016, США
Воздушный маршал
Воздушный маршал
7.0
триллер, боевик
2013, США
Потерянный рейс
Потерянный рейс
7.0
драма
2006, США / Великобритания / Франция
Пункт назначения
Пункт назначения
8.0
фантастика, ужасы, триллер
2000, США
Изгой
Изгой
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8.0
приключения, драма
2000, США
Воздушная тюрьма
Воздушная тюрьма
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8.0
триллер, криминал, боевик
1997, США
Экипаж
Экипаж
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7.0
боевик, драма
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713-й просит посадку
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Если посмотреть некоторые фильмы про авиакатастрофы, можно надолго потерять желание путешествовать на самолетах.

Пять лучших фильмов про авиакатастрофы

С тех пор как люди смогли покорить воздушное пространство, их не покидает страх полетов. Конечно, самолет считается одним из самых безопасных видов транспорта, но авиакатастрофы иногда происходят. И если аварии с участием автомобилей или поездов еще оставляют шанс на выживание, то крушение самолета – это практически стопроцентная смерть всех пассажиров. Но в художественных фильмах про авиакатастрофы у главных героев все-таки есть небольшой шанс выжить.

«Воздушный маршал»

В этом фильме самолет начинает терпеть крушение не сразу, а лишь ближе к финалу. Начало же истории связано с воздушным маршалом Биллом, который находится на борту. Самолет едва успевает взлететь, как ему на телефон начинают приходить сообщения с угрозами. Неизвестный собирается убивать по одному человеку каждые 20 минут, если на его счет не переведут 150 миллионов долларов.

Билл начинает расследование, но пассажиры и члены экипажа гибнут один за другим. Подозрение падает на воздушного маршала. Ведь выясняется, что банковский счет для перевода открыт на его имя. Билл выясняет, что на борту бомба, и у него всего 30 минут, чтобы ее обезвредить и вернуть свое доброе имя.

«Изгой»

Картина рассказывает историю человека, который теряет связь с привычной жизнью. Чак всю жизнь посвятил работе в службе доставки и никогда не мог найти время для отдыха. Однажды его самолет терпит крушение, и мужчина оказывается на необитаемом острове, в полной изоляции.

Время, проведенное там, станет самым сложным и важным периодом в его жизни. Чаку предстоит погрузиться в тишину и одиночество. Против воли он изменит собственное мировоззрение и сможет понять, чего в действительности хотел бы от жизни. Но надежда вернуться домой так и не покинет его.

«Пункт назначения»

Первая часть популярной франшизы мгновенно стала культовой. История игры наперегонки со смертью заставила зрителей сопереживать главным героям и надеяться на то, что хотя бы один из них сможет победить.

Действие фильма начинается в аэропорту. Группа школьников собирается отправиться в Париж на 10 дней. Но Алекс чувствует себя некомфортно и странно. Парню является пугающее своим реализмом видение. Их самолет должен взорваться прямо в воздухе, из-за чего все пассажиры погибнут.

Лишь те, кто ему поверит, спасутся. Правда, смерть постарается вернуть свое.

«Потерянный рейс»

Драма рассказывает историю одного из рейсов, угнанных террористами 11 сентября 2001 года. Это фильм о храбрости и смелости простых людей, которые не испугались угроз жизни и постарались сделать все, что могли.

Самолет взлетает, и уже через несколько минут пилоты получают информацию о первых атаках на Всемирный торговый центр. Теперь Центр управления полетами отслеживает каждое судно, находящееся в воздухе. Выясняется, что на борту также есть террористы. Они захватывают кабину пилотов.

Но пассажиры осознают, что им уже нечего терять, и попытаются остановить преступников.

«Экипаж»

Классическая советская лента 1979 года считается образцом в своем жанре. Условно ее делят на два эпизода. Первая часть картины относится к бытовым мелодрамам. Зрителя знакомят с семьями главных героев, в которых все не так гладко. А вот вторая часть – это настоящий фильм-катастрофа.

Экипаж получает задание эвакуировать советских сотрудников из города, в котором произошло сильное землетрясение. Но после приземления происходит очередной толчок. Вокруг все рушится, взлетная полоса практически уничтожена, а самолет поврежден. У главных героев только один шанс на спасение.

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