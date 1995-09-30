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Лиза Моряк
Лиза Моряк
Киноафиша Персоны Лиза Моряк

Лиза Моряк

Дата рождения
30 сентября 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Тверь, Россия

Популярные фильмы

На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы (2023)
8.45
Артек. Большое путешествие
Артек. Большое путешествие (2022)
7.6714287
Девушки бывают разные
Девушки бывают разные (2019)
5

Фильмография Лиза Моряк

Жанр
Год
Все 12 Фильмы 3 Сериалы 9 Актриса 12
На солнце, вдоль рядов кукурузы 8.5
На солнце, вдоль рядов кукурузы
драма, боевик 2023, Россия
Билеты
Жизнь по вызову
Жизнь по вызову
драма 2022, Россия
Здравствуйте, я ваша смерть
комедия 2022, Россия
Здравствуйте, вам пора
Здравствуйте, вам пора
комедия 2022, Россия
Сны
Сны
детектив, мистика 2022, Россия
Артек. Большое путешествие 7.7
Артек. Большое путешествие
комедия 2022, Россия
Билеты
Любовь в жаркие недели
Любовь в жаркие недели
комедия, мелодрама 2021, Россия
Нагиев на каникулах
Нагиев на каникулах
комедия 2021, Россия
Стриптизеры
Стриптизеры
комедия 2021, Россия
Любовь в нерабочие недели
Любовь в нерабочие недели
комедия 2020, Россия
Любовь в рабочие недели
Любовь в рабочие недели
комедия, мелодрама 2020, Россия
Девушки бывают разные 5
Девушки бывают разные
комедия 2019, Россия
Новости о Лиза Моряк
Вышел трейлер экшн-драмы Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Вышел трейлер экшн-драмы Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Павел Прилучный сотрудничает с медиумом Лизой Моряк в трейлере сериала «Сны»
Павел Прилучный сотрудничает с медиумом Лизой Моряк в трейлере сериала «Сны»
Объявлена дата выхода сериала «Сны» с Павлом Прилучным
Объявлена дата выхода сериала «Сны» с Павлом Прилучным
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