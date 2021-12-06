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Джордж МакКэй
Джордж МакКэй
George MacKay
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Джордж МакКэй
George MacKay
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Дата рождения
13 марта 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Джордж МакКэй
Родился 13 марта 1992 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Джордж МакКэй
Мюнхен. На грани войны
драма, исторический
2022, Великобритания
7.0
Волк
драма, мистика, триллер
2021, Ирландия / Великобритания / Польша
6.0
Подлинная история банды Келли
боевик, криминал
2019, Австралия / Великобритания
5.0
Руководство по сексу на втором свидании
мелодрама, комедия
2019, Великобритания
5.0
1917
военный, драма
2019, Великобритания / США
7.0
Токсичные
драма
2019, Великобритания
5.0
Офелия
драма, мелодрама
2018, США
6.0
Где соприкасаются руки
драма, мелодрама, военный
2018, Великобритания
7.0
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Джорджу Маккэю поручают секретную миссию в трейлере шпионского триллера «Мюнхен. На грани войны»
Фильм расскажет о попытке предотвратить мировую войну, которую предприняли британский госслужащий и немецкий дипломат.
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6 декабря 2021 16:27
Netflix опубликовал первые кадры из триллера «Мюнхен: На пороге войны»
Действие развернется перед заключением знаменитого Мюнхенского соглашения.
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12 октября 2021 11:52
Тильда Суинтон, Джордж Маккэй и Стивен Грэм сыграют в мюзикле о конце света
Снимет ленту номинант на «Оскар» Джошуа Оппенхаймер.
Написать
5 октября 2021 12:15
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