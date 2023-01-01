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1917 1917
Киноафиша Фильмы 1917 Награды и номинации фильма 1917
1917 1917 2019 / Великобритания / США
7.6 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Награды и номинации фильма 1917

Вся информация о фильме
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучший звук
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Победитель
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший фильм (драма)
Победитель
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучшее сведение звука
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший грим
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
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